Как в Париже: москвичей загоняют в 9 «квадратов»

На рынке новостроек Москвы впервые обнаружены микроапартаменты, помещение для жилья площадью до 10 кв. м. Об этом пишут «Известия».

По данным агентства недвижимости «Метриум», такие микроапартаменты будут в многофункциональном комплексе в районе Вешняки на востоке столицы. По словам риелторов, комплекс из четырех корпусов будет состоять в основном из студий средней площадью 16,7 кв. м, а также апартаментов площадью девять «квадратов».

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Пока на продажу апартаменты не выставили. Вместе с тем одна из наиболее компактных студий (12 кв. м) стоит 3,2 млн рублей, что делает ее самым доступным вариантом жилья в пределах МКАД на первичном рынке Москвы, указали в «Метриум».

Как отмечается, появление таких апартаментов можно связать с сокращением средней площади квартир, которое происходит с 2014 года. Первые мини-студии площадью 17,9 кв. м построили в Москве в 2013 году, отметили в компании. Это происходит из-за роста цен на жилье на фоне падающих доходов населения, указал гендиректор Optima Developmen Давид Худоян. Стоимость жилья растет в связи с подорожанием стройматериалов, добавил генеральный директор девелоперской компании «СМУ-6 Инвестиции» Алексей Перлин.

В таких условиях застройщики вынуждены идти на сокращение метража, чтобы сделать жилье более доступным, заявил Давид Худоян.

Микростудии площадью меньше 10 «квадратов» начали продавать в Париже, Гонконге, Риме, Нью-Йорке и других мегаполисах еще в середине прошедшего десятилетия, отметила партнер компании «Метриум» Мария Литинецкая.

«С одной стороны, маленькие студии — экономичное временное решение жилищного вопроса, с другой — удачное инвестиционное вложение», — подчеркнула она.

Жить на меньшей площади не только некомфортно, но и опасно для здоровья, отметил управляющий партнер «ВекторСтройФинанс» Андрей Колочинский. Из-за таких условий человек становится более раздражительным и агрессивным. Также, по словам эксперта, такая жизнь провоцирует развитие клаустрофобии и астмы.