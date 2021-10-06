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В России разработают новые критерии стандартного жилья

Газета.Ruиещё 2
41 минуту назад

Кабмин поручил проработать критерии стандартного жилья с мебелью. Минстрою и Минпромторгу к 7 октября необходимо будет рассмотреть возможность внесения в стандарт обязательной чистовой отделки и меблировки. Соответствующее поручение дал вице-премьер России Виктория Абрамченко, пишут "Известия" со ссылкой на документ.

В России появятся новые критерии стандартного жилья
Фото: DepositphotosDepositphotos

В настоящее время в таких квартирах обязательно должны быть лапочки, сантехника и смесители, мойки с тумбой, плиты на кухне. Президент Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей отрасли России, генеральный директор "Первой мебельной фабрики" Александр Шестаков рассказал газете, что следует включить в требования обязательную чистовую отделку (готовый ремонт с обоями), а также кухню, встроенные шкафы в прихожей и мебель в ванной.

"По сути, цель заключается в том, чтобы люди заезжали сразу в готовое для проживания жилье, а не брали еще потребительский кредит на длительный ремонт", — отметил он.

Как сообщает издание, в Минпромторге данную инициативу поддержали. В министерстве считают, что российская промышленность удастся справиться с этой задачей. Согласно данным за семь месяцев 2021 года, объем производства мебели в РФ увеличился на 36 % относительно аналогичного периода 2020-го. Оснащение квартир мебелью приведет к уменьшение их стоимости, полагают в ведомстве.

Как заявили в Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей отрасли России, стоимость мебели для покупателей сократится на 40-50 %, поскольку застройщики будут закупать ее оптом.

Недвижимость,Виктория Абрамченко,Александр Шестаков,Минстрой,Минпромторг,газета "Известия",
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