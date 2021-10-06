Сочи опередил Москву по дороговизне элитного жилья

Стоимость элитных квартир в Сочи по итогам третьего квартала 2021 года на 30% превысила стоимость такого жилья в Москве. Об этом пишет РБК со ссылкой на данные консалтинговой компании Knight Frank. В столице сверхдорогое жилье на первичном рынке продается в среднем по 1,2 млн рублей за 1 кв. м, в Сочи — за 1,57 млн рублей.

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Ни в каких других городах России нет таких высоких цен, заявила директор департамента консалтинга и аналитики Knight Frank Ольга Широкова. В сравнении с Санкт-Петербургом стоимость элитных квартир в Сочи выше почти в 3,5 раза, с Калининградом — более чем в десять раз. Как отмечается, средние расценки на элитную недвижимость в Сочи выше московских из-за ограниченного предложения в курортном городе. Если в столице России продается 1,6 тысячи элитных квартир, то в Сочи – только 200.

Руководитель офиса «Миэль» в Сочи Ислам Казаков связывает высокие цены с географическим положением города, в котором мало земли для строительства недвижимости. Еще один фактор – запрет на строительство многоквартирных домов, что еще больше влияет на сокращение предложения.

Средние цены в Москве все равно остаются самыми высокими, если рассматривать все классы жилья. Так, по данным Росстата, по итогам второго квартала квартиры на первичном рынке в Москве продавали в среднем за 277 тысяч рублей за 1 кв. м, в Краснодарском крае — за 74 тысячи рублей.

Гендиректор компании Nedvex Юлия Галимова указала на то, что 1 кв. м элитной недвижимости (которая оценивается по другим критериям в отличие от Knight Frank) на первичном рынке Сочи в среднем стоит 600 тысяч рублей. По ее словам, цены выросли на 95% с начала года. Казаков отметил, что за период пандемии стоимость элитной недвижимости выросла с 700 тысяч до 950 тысяч рублей за 1 кв. м.