В России появится новый стандарт жилья

Кабмин поручил проработать критерии стандартного жилья с мебелью. Минстрой и Минпромторг должны к 7 октября рассмотреть возможность включить в стандарт обязательную чистовую отделку и меблировку. Об этом пишут «Известия».

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В перечне обязательных требований к жилью стандарт-класса – наличие лампочек, сантехники и смесителей, мойки с тумбой, а также плиты на кухне. Президент Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей отрасли России, генеральный директор «Первой мебельной фабрики» Александр Шестаков заявил, что в список необходимо добавить обязательную чистовую отделку (полностью готовый ремонт с обоями), а также мебель — кухню, встроенные шкафы в прихожей, мебель в ванной.

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В большинстве случаев дома стандарт-класса возводят для социальных нужд, в частности, в рамках программ реновации, заявил управляющий партнер «ВекторСтройФинанс» Андрей Колочинский.

Согласно данным bnMap.pro, около 30% строящегося жилья в России – дома стандарт-класса.

«Стоит предусмотреть на выбор три-пять вариантов мебели и отделки, на то и другое должна распространяться гарантия пять лет. По сути, цель заключается в том, чтобы люди заезжали сразу в готовое для проживания жилье, а не брали еще потребительский кредит на длительный ремонт», — отметил Шестаков.

В Минпромторге позитивно оценили предложение. Там отметили, что благодаря оснащению квартир мебелью снизится ее стоимость для владельца жилья.

По мнению Колочинского, девелоперы не допустят существенного повышения цен, поскольку дома стандарт-класса строят для семей с ограниченным достатком. Конечные цены на квартиры могут подняться не более чем на 5%, считает девелопер.

За мебель покупатели будут платить на 40–50% меньше, поскольку застройщики будут закупать ее оптом, отмечают в Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей отрасли России.