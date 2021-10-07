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Москва осталась в стороне от роста цен на жилье

Лера Букина
37 минут назад

Цены на вторичном рынке недвижимости продолжили рост. Средняя цена квадратного метра повысилась за три месяца на 6,5%, составив 77 420 рублей. Об этом пишет «Российская газета» со ссылкой на результаты исследования по итогам третьего квартала федерального портала «Мир квартир». Средняя стоимость предложения увеличилась на 7,2%, до 4 338 363 рублей.

Москва осталась в стороне от роста цен на жилье
Фото: РИА НовостиРИА Новости

При этом в Москве рост цен минимальный – «квадрат» подорожал на 1,6% за квартал. Средняя стоимость лота не повысилась вовсе. Таким образом, цены растут во всех городах, кроме столицы.

Больше всего с начала года вторичное жилье подорожало в Сочи (+66,2%), Краснодаре (+44,7%), Севастополе (+31,5%), Калининграде (+30%). А в Московской области квадратный метр стал дороже на 29,5%.

Эксперты «Мир квартир» отметили, что с начала года уменьшились цены только в Архангельске, но символически - на 0,8%. Наименьший рост был зафиксирован в Ростове-на-Дону (+7,3%), Екатеринбурге (+7,5%), Нижнем Тагиле (+8,1%), Москве (+8,5%) и Челябинске (+10,9%).

Средняя стоимость квадратного метра по всем городам с января увеличилась на 18,9%, лота - на 15,2%.

«С ограничением льготной ипотеки на первичном рынке спрос стал перетекать на «вторичку». К тому же цены на новостройки стали для многих покупателей заградительными, и те уже более склонны рассматривать готовое жилье. Возросший спрос стимулировал собственников поднять ценники», – заявил генеральный директор федерального портала «Мир квартир» Павел Луценко.

На рост цен повлиял также переход подорожавших новостроек на регулярный рынок, отметил он.

Ранее сообщалось, что стоимость элитных квартир в Сочи по итогам третьего квартала 2021 года на 30% превысила стоимость таких квартир в Москве. Об этом свидетельтсвуют данные консалтинговой компании Knight Frank. В столице цены на элитные квартиры на первичном рынке составляют в среднем 1,2 млн рублей за 1 кв. м, в Сочи — 1,57 млн рублей.

Недвижимость,Павел Луценко,"Российская газета",
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