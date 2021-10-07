В России раскрыли масштабы «теневого» рынка жилья

Вопреки принятым в 2019 году поправкам в Жилищный кодекс о запрете использования жилья под гостиничные услуги, по данным на осень 2021 года, несколько тысяч зданий до сих пор незаконно эксплуатируются для приема туристов. Острее всего проблема с «теневым» рынком частных и гостевых домов обстоит в курортных районах страны. Сведения приводит РИА Новости со ссылкой на главу социального комитета Совета Федерации Инну Святенко.