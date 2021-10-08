Юрист рассказала о риске лишиться квартиры из-за перепланировки

Проводить перепланировку жилого помещения можно только по согласованию с органом местного самоуправления или другого органа, наделенного административно-властными полномочиями. Об этом агентству «Прайм» рассказала ведущий юрисконсульт юридической службы «ИНКОМ-Недвижимость» Светлана Болотская.

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Если этого не сделать, перепланировка будет считаться самовольной, а собственник столкнется с негативными последствиями, предупредила она. Как отметила юрист, перепланировка жилого помещения является изменением его конфигурации, требующее внесения в технический паспорт жилого помещения.

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«За самовольную перепланировку помещений в многоквартирном доме предусмотрена административная ответственность в виде штрафа от двух до двух с половиной тысяч рублей. Кроме того, правообладатель жилого помещения, подвергнутого самовольной перепланировке, должен привести его в прежнее (проектное) состояние в срок и в порядке, установленные органом, осуществляющим согласование», — указала эксперт.

Если гражданин не исполнит требование полномочного органа, суд по иску органа вынесет в отношении собственника решение о продаже жилья с публичных торгов с выплатой собственнику вырученных средств.

Болотская отметила, что лишить собственника права собственности на жилое помещение могут лишь в исключительных случаях. По решению суда жилое помещение может быть сохранено в перепланированном состоянии, если перепланировка не нарушила законные интересы других граждан и не несет угрозы их жизни или здоровью.