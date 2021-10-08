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"Поддержат подрядчика": эксперт о повышении платы за капремонт

Роман Кирьянов
37 минут назад

Решение правительства России о возможности повышении платы за капитальный ремонт связано с повышением цен на строительные материалы, а рост цен коснется только услуг подрядных организаций, а не взносов граждан. Об этом "Рамблеру" рассказал Сергей Башкевич, руководитель правового бюро недвижимости BASHKEVICH.COM.

"Поддержат подрядчика": эксперт о повышении платы за капремонт
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Правительство дало возможность получить поддержку подрядным организациям на фоне роста цен на материалы. Однако обозначила пределы такой поддержки"

Башкевич подчеркнул, что новая мера распространяется только на уже заключенные договоры по выполнению работ по капитальному ремонту.

"Принятое Правительством РФ постановление касается ситуации исключительно до 1 января 2022 года, то есть до конца этого года. Оно разрешило увеличить цену в уже заключенных договорах с подрядными организациями, осуществляющими работы по капитальному ремонту"

При этом юрист отметил, что увеличение возможно, если выполняется два условия.

"В частности, подтверждена достоверность роста цены на основании заключения, а также если на это имеются свободные деньги"

Также Башкевич подчеркнул, что правительство специально обозначило, что увеличение цены договора не должно превысить объема средств, который региональный оператор может израсходовать на финансирование программы капитально ремонта.

Ранее пресс-служба Министерства строительства и ЖКХ России прокомментировала новую инициативу правительства, подчеркнув, что нововведение не коснется взносов граждан.

Недвижимость,Минстрой,Правительство РФ,
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