Россиянам рассказали, как можно лишиться квартиры из-за родственников

Российский адвокат Александра Харина рассказала, на какие преступления идут родственники, чтобы заполучить недвижимость. Его слова приводит РИА «Новости».

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Российский адвокат Александра Харина рассказала, на какие преступления идут родственники, чтобы заполучить недвижимость.я. Нотариального свидетельства при этом не требуется. Это создает обширную почву для преступлений.

Например, используется подделка подписей, документов и доверенностей.

«Если заполучить от собственника собственноручно подписанный документ не удается, коварная родня может подделать документы или подписи», - рассказала Харина

По ее словам, дети подделывают подписи родителей и незаконно переоформляют на себя квартиры, дачи и другую недвижимость.

Несмотря на родство, такие действия являются преступлением. Чаще всего от родни страдают лица пожилого возраста.

Иногда под видом перепланировки родственники уговаривают собственника оформить генеральную доверенность, по которой в дальнейшем переписывают недвижимость на себя.

Нередко происходят конфликты из-за недвижимости, купленной в браке. Для ее продажи нужно нотариально заверенное согласие второго супруга. Но подобные сделки часто совершаются и без него.