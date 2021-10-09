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Россиянам рассказали, как можно лишиться квартиры из-за родственников

Майк Габриелян
1 час назад

Российский адвокат Александра Харина рассказала, на какие преступления идут родственники, чтобы заполучить недвижимость. Его слова приводит РИА «Новости».

Россиянам рассказали, как можно лишиться квартиры из-за родственников
Фото: ТАССТАСС

Российский адвокат Александра Харина рассказала, на какие преступления идут родственники, чтобы заполучить недвижимость.я. Нотариального свидетельства при этом не требуется. Это создает обширную почву для преступлений.

Например, используется подделка подписей, документов и доверенностей.

«Если заполучить от собственника собственноручно подписанный документ не удается, коварная родня может подделать документы или подписи», - рассказала Харина

По ее словам, дети подделывают подписи родителей и незаконно переоформляют на себя квартиры, дачи и другую недвижимость.

Несмотря на родство, такие действия являются преступлением. Чаще всего от родни страдают лица пожилого возраста.

Иногда под видом перепланировки родственники уговаривают собственника оформить генеральную доверенность, по которой в дальнейшем переписывают недвижимость на себя.

Нередко происходят конфликты из-за недвижимости, купленной в браке. Для ее продажи нужно нотариально заверенное согласие второго супруга. Но подобные сделки часто совершаются и без него.

О факте хищения пострадавший может узнать спустя несколько лет, когда вернуть собственность будет сложно.

Недвижимость,РИА Новости,
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