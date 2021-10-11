В Минстрое назвали сроки стабилизации цен на жилье

В Минстрое ожидают стабилизации цен на жилье не раньше, чем через полгода. К середине 2022 года баланс спроса и предложения на рынке недвижимости в столицах крупных регионов восстановится, заявил «Известиям» глава Минстроя России Ирек Файзуллин.

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«Мы рассчитываем, что в 2022 году стабилизация во второй половине наступит, потому что очень много нового жилья, градпотенциал наших регионов начнет появляться на рынке», – подчеркнул министр.

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Россию включили в топ-10 стран по росту цен на жилье во втором квартале 2021-го, свидетельствуют данные международной консалтинговой компании Knight Frank. По мнению экспертов, рост цен вызван превышением спроса над предложением. Покупатели стали больше интересоваться покупкой жилья на фоне специальных кредитных условий и расширения программы материнского капитала.

Издание также напомнило о том, что с 1 августа Банк России начал охлаждать рынок ипотеки – он повысил надбавки к коэффициентам риска по соответствующим кредитам с низким первоначальным взносом (менее 20%).

Также рост цен на жилье связывали с нехваткой рабочих рук из-за пандемии.

За январь—сентябрь 2021 года стоимость на первичном рынке в Санкт-Петербурге в сегменте масс-маркет повысилась на 21,5%, до 175,9 тысячи рублей за 1 кв. м, заявила руководитель консалтингового центра «Петербургская недвижимость» (Setl Group) Ольга Трошева.

«Мы не прогнозируем снижения стоимости, колебания могут происходить от месяца к месяцу и будут зависеть от вывода новых проектов. Одна из причин роста цен — беспрецедентное увеличение стоимости стройматериалов, а следовательно, и себестоимости строительства», – подчеркнула она.

Значительного падения цен в 2022 году не ожидается, полагают в ГК «Инград». Там указали на зависимость застройщиков от себестоимости строительства. При сегодняшнем уровне инфляции этот показатель будет повышаться, считают там.