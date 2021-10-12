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В Москве вырастет налог на квартиры

Мослентаиещё 5
1 час назад

Налог на московские квартиры вырастет на десять процентов уже в следующем году. Об этом в понедельник, 11 октября, сообщает РИА Новости со ссылкой на слова председателя комитета по кадастровой оценке и оспариванию кадастровой оценки нацобъединения СРО оценщиков «Союз СОО» Кирилла Кулакова.

В Москве вырастет налог на квартиры
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, такое решение было принято на круглом столе по предварительным итогам кадастровой оценки в Москве.

«Ближе к концу ноября результаты государственной кадастровой оценки — 2021 будут официально утверждены, и с 1 января 2022 года вступят в действие», — пояснил Кулаков, добавив, что по результатам оценки текущего года, почти у всех объектов недвижимости в Москве выросла кадастровая стоимость.

Он уточнил, что данные показатели в некоторых сегментах увеличились на 30-50 процентов по сравнению с январем 2018 года. Несмотря на это эксперт предупредил, что собственники недвижимости могут быть спокойны, так как по действующему законодательству сумма налога на имущество физических лиц по данным объектам не может расти больше, чем на десять процентов в год.

Налог, начисленный по новой кадастровой стоимости, москвичи начнут платить начиная с 2022 года, сообщил Кулаков.

Ранее появилась информация о том, что сотрудника одного из территориальных участков управления ФНС в Подмосковье отстранили от работы за то, что тот платил за граждан мелкие налоги.

Недвижимость,Новые налоги,Кирилл Кулаков,Федеральная налоговая служба,РИА Новости,
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