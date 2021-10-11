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Россиянам не хватает загородных домов

Лера Букина
1 час назад

В общей сложности по итогам января-сентября на рынке элитной загородной недвижимости заключили 899 сделок. Это на 43,6% превышает показатель того же периода 2019 года, и на 98% - девяти месяцев 2020 года. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на исследование Knight Frank.

Россиянам не хватает загородных домов
Фото: ТАССТАСС

Высокий спрос покупателей повлек за собой быстрое вымывание предложения на первичном рынке, совокупный объем которого стал рекордным. По данным компании, в настоящее время экспонируются 297 лотов в 16 поселках (-37% к 2020 году).

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В большинстве своем сегодня заключают сделки во вторичном сегменте. Там объем предложения увеличился за год на 2%, до 1,8 тысячи лотов.

«Многие собственники решили выставить дома на продажу, чтобы поймать волну, но это не всегда ликвидные объекты»,— подчеркнул директор департамента загородной недвижимости Knight Frank Олег Михайлик

Объем предложения на вторичном рынке в элитном сегменте сейчас больше объема экспозиции на первичном в пять раз, уточнили в Kalinka Group. Это уже привело к росту цен на

на первичном рынке.

Отсутствие новых проектов обусловлено нехваткой подходящих участков, отметила директор управления элитной недвижимости «Метриум Премиум» Анна Раджабова.

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Новые поселки могут появиться уже в 2022 году, полагает директор по развитию Kalinka Group Александр Шибаев. Однако, по его словам, у застройщиков «существуют опасения относительно сохранения высокого спроса на загородную недвижимость».

Михайлик отметил, что риски реализации масштабных загородных проектов пока остаются на высоком уровне. По его словам, неизвестно, сколько еще продержится мода на жизнь за городом, а в трудные времена загородное жилье всегда будет наименее привлекательным активом.

Директор департамента загородной недвижимости Savills Нина Резниченко не верит, что новые проекты начнут продавать в ближайшей перспективе.

«Максимум — через два-три года», — считает она.

Ранее сообщалось, что россияне стали чаще задумываться о приобретении дач, участков и загородных домов. Согласно результатам опроса, проведенного компанией «СберСтрахование», о покупке загородной недвижимости мечтает каждый пятый житель страны (19%). В первом полугодии текущего года количество желающих купить дачи увеличилось на 12% в сравнении с 2020-м годом, участки — на 31%, загородные дома — на 34%.

Недвижимость,Олег Михайлик,Нина Резниченко,Александр Шибаев,Минстрой,
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