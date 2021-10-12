В Минстрое утвердили критерии аварийного жилья

Здания с дефектами, повреждениями и креном могут быть признаны ограниченно годными для проживания при условии постоянного мониторинга технического состояния. Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ вступает в силу 12 октября.

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В документе регламентируется, что здания, где есть крен, дефекты и повреждения, что свидетельствует о снижении несущей способности, могут быть признаны ограниченно годными, сообщает «Парламентская газета». Жить в доме будет разрешено, при условии постоянного мониторинга его технического состояния или восстановления либо усиления конструкций и грунтов.

Отвечать за оценку и обследование аварийного жилья будет региональная межведомственная комиссия. Для запуска процедуры технической оценки достаточно заявления одного из собственников, которое можно подать через портал Госуслуг.