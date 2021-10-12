В Минстрое утвердили критерии аварийного жилья

Здания с дефектами, повреждениями и креном могут быть признаны ограниченно годными для проживания при условии постоянного мониторинга технического состояния. Приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ вступает в силу 12 октября.
В документе регламентируется, что здания, где есть крен, дефекты и повреждения, что свидетельствует о снижении несущей способности, могут быть признаны ограниченно годными, сообщает «Парламентская газета». Жить в доме будет разрешено, при условии постоянного мониторинга его технического состояния или восстановления либо усиления конструкций и грунтов.
Отвечать за оценку и обследование аварийного жилья будет региональная межведомственная комиссия. Для запуска процедуры технической оценки достаточно заявления одного из собственников, которое можно подать через портал Госуслуг.
Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин анонсировал программу расселения граждан из ветхого жилья. Власти РФ готовят проект по масштабному переселению россиян.