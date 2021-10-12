В России легализуют полуаварийные дома

К чему приведет введение Минстроем категории пригодного для жизни ветхого жилья

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В России часть ветхих домов смогут признавать ограниченно пригодными для проживания. Такие здания должны будут проходить техническую проверку, и, в случае необходимости, конструкции будут восстанавливать. Опрошенные «Газетой.Ru» эксперты считают, что теперь у чиновников появится возможность признавать аварийными меньше домов. Кроме того, такое жилье может попасть под программы развития: в этом случае оно может быть изъято. Однако есть также вероятность, что за состоянием домов, которые еще не признали аварийными, будут лучше следить.

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В России появится новая категория ветхого жилья — многоквартирные дома, находящиеся «в ограниченно работоспособном техническом состоянии». Приказ Минстроя, в котором прописаны его критерии, вступил в силу во вторник, 12 октября.

Речь идет о зданиях, которые имеют крены, дефекты и повреждения, но в которых все равно можно жить. Это касается тех случаев, когда нет риска внезапного разрушения, потери устойчивости или опрокидывания. При этом такие дома должны быть на постоянном техническом контроле, и в случае необходимости конструкции будут восстанавливать или усиливать.

Оценивать состояние дома будет межведомственная комиссия, созданная региональными органами исполнительной власти. Решение должно приниматься в течение 30 дней после получения заключения комиссии. Проверка может проводиться как по инициативе собственников или нанимателей, так и органов власти.

Было аварийное — стало ограниченно пригодное?

Последствия этого решения могут быть разными в зависимости от региона, рассказала «Газете.Ru» руководитель коммерческой практики адвокатского бюро «Плешаков, Ушкалов и партнеры» Жанна Колесникова.

Например, есть регионы, в которых относительно невысокая стоимость жилья и большое количество старых помещений, бараков (в частности, Архангельская область). Здесь жилье, которое ранее могло быть признано непригодным для проживания, теперь будет считаться условно пригодным, считает юрист.

«Вместо новых квартир получим лишь бесконечные проверки, поскольку власти будут стремиться подогнать аварийное жилье под критерии ограниченно работоспособного»,— считает Колесникова.

С ее мнением согласна и директор АНО «Организация народного контроля» Наталья Чернышева.

«Мне вообще не нравятся такие градации. Если дома ветхие, их нужно просто ставить в очередь на расселение, и людей должны переселять при первой же возможности. Я считаю, это лазейка для того, чтобы расселять, но попозже», — заявила она «Газете.Ru».

Вместе с тем в регионах, где, наоборот, очень высокая стоимость жилья, ситуация может оказаться «диаметрально противоположной», отмечает юрист Жанна Колесникова. В первую очередь, речь идет о Москве, Санкт-Петербурге и городах-миллионниках. Дело в том, что в соответствии с Градостроительным кодексом РФ территории, на которых находятся многоквартирные жилые дома в ограниченно работоспособном техническом состоянии, могут подпасть под комплексное развитие. И в отличие от менее развитых и привлекательных для инвесторов регионов, вероятность этого в крупных городах гораздо выше.

«На деле это означает, что власти разрабатывают проект, как должна выглядеть такая территория, и принимают решение о ее комплексном развитии. После чего собственники объектов недвижимости должны за свой счет привести территорию в соответствие с проектом, заключив договор с городом, либо город, изъяв недвижимость у собственников, заключает договор о комплексном развитии территории со сторонним инвестором, который, в свою очередь, должен выплатить собственникам компенсацию за изъятое имущество», — пояснила юрист.

С конца 2020 года под комплексное развитие попали, например, московские промзоны, что привело к массовому изъятию земельных участков и зданий у собственников, напомнила Колесникова. При этом, по ее словам, решение о комплексном развитии территории и последующее за ним изъятие недвижимости практически невозможно оспорить.

«Соответственно, с момента утверждения критериев признания жилья находящимся в ограниченно работоспособном техническом состоянии, жилье, признанное таковым, может попасть под комплексное развитие территорий», — заключила она.

Больше шансов на ремонт?

Однако вице-президент Ассоциации юристов по регистрации, ликвидации, банкротству и судебному представительству Владимир Кузнецов считает, что введение ограниченно пригодного жилья позволит решить проблему существования домов, которые не считаются авариными, но жить в них затруднительно.

«Такие дома можно будет признать находящимися в ограниченно работоспособном техническом состоянии, что позволит восстановить их или усилить несущую способность строительных конструкций, а также проводить регулярный мониторинг его технического состояния», — пояснил он.

По мнению юриста, приказ Минстроя – «шаг в правильном направлении», однако как он будет работать — «покажет только практика».

«Теперь государству нужно решить, что делать с такими домами, и на какие средства проводить их поддержание и восстановление», — добавил Кузнецов.