Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+13° в 
Пробки 5 баллов
USD 71.86EUR 83.00BRENT 82.78
Войти в почту

Названы города с самой высокой «жилищной» инфляцией

Лера Букина
1 час назад

Рейтинг российских городов по росту цен на первичном рынке жилья в сентябре возглавили Ростов-на-Дону, Махачкала и Белгород, на вторичном рынке — Чебоксары, Владивосток и Сыктывкар. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование Росбанка.

Названы города с самой высокой «жилищной» инфляцией
Фото: ТАССТАСС

Отмечается, что в Ростове-на-Дону в сентябре на первичном рынке стоимость квадратного метра увеличилась на 12,9% , в Махачкале – на 7,4%, в Белгороде – на 6,8%. Четвертую строчку занял Псков, где квадратный метр в новостройке вырос в цене на 6,4%, пятую — Красногорск (+6%).

В десятке городов с самыми высокими темпами роста цен на «первичку» также оказались Ханты-Мансийск (5,9%), Москва (5,7%) Тамбов (5,5%), Симферополь (5%) и Ярославль (5%).

На вторичном рынке жилья больше всего цены за «квадрат» выросли в сентябре в Чебоксарах (на 5,3%), во Владивостоке (на 4,9%) и в Сыктывкаре (на 4,4%). В топ-5 также включили Краснодар и Архангельск, где квадратный метр жилья на вторичном рынке подорожал на 4,3% и 4,2% соответственно.

В десятке городов с наиболее высокими темпами роста цен на «вторичку» также оказались Иваново (4,2%), Майкоп (3,8%), Биробиджан (3,5%), Великий Новгород (3,5%) и Калуга (3,3%).

Ранее сообщалось, что Минстрой утвердил новую методику определения официальной стоимости квадратного метра жилой площади, что повлияет на увеличение субсидий. Приказ вступил в силу 12 октября. Согласно нововведению, официальная стоимость квадратного метра жилья теперь будет соответствовать рыночной. До этого стоимость жилья определяли с учетом данных Росстата о стоимости жилья на первичном и вторичном рынках, стоимости строительства, мониторинга рыночной цены и учетом индексов-дефляторов, устанавливаемых Минэкономразвития.

Недвижимость,Минстрой,Минэкономразвития,Росстат,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители