Названы города с самой высокой «жилищной» инфляцией

Рейтинг российских городов по росту цен на первичном рынке жилья в сентябре возглавили Ростов-на-Дону, Махачкала и Белгород, на вторичном рынке — Чебоксары, Владивосток и Сыктывкар. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на исследование Росбанка.

Фото: ТАСС ТАСС

Отмечается, что в Ростове-на-Дону в сентябре на первичном рынке стоимость квадратного метра увеличилась на 12,9% , в Махачкале – на 7,4%, в Белгороде – на 6,8%. Четвертую строчку занял Псков, где квадратный метр в новостройке вырос в цене на 6,4%, пятую — Красногорск (+6%).

В десятке городов с самыми высокими темпами роста цен на «первичку» также оказались Ханты-Мансийск (5,9%), Москва (5,7%) Тамбов (5,5%), Симферополь (5%) и Ярославль (5%).

На вторичном рынке жилья больше всего цены за «квадрат» выросли в сентябре в Чебоксарах (на 5,3%), во Владивостоке (на 4,9%) и в Сыктывкаре (на 4,4%). В топ-5 также включили Краснодар и Архангельск, где квадратный метр жилья на вторичном рынке подорожал на 4,3% и 4,2% соответственно.

В десятке городов с наиболее высокими темпами роста цен на «вторичку» также оказались Иваново (4,2%), Майкоп (3,8%), Биробиджан (3,5%), Великий Новгород (3,5%) и Калуга (3,3%).