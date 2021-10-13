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В Госдуме одобрили продление дачной амнистии

Лера Букина
1 час назад

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству в среду, 13 октября, одобрил законопроект о расширении и продлении дачной амнистии до 1 марта 2031 года. Комитет рекомендовал палате принять его в первом чтении. Об этом говорится в сообщении Telegram-канала «Единой России».

В Госдуме одобрили продление дачной амнистии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Глава комитета Павел Крашенинников и первый вице-спикер Совфеда Андрей Турчак являются авторами законопроекта.

«После принятия законопроекта воспользоваться упрощенным порядком оформления прав граждан на земельные участки и жилые, садовые дома, построенные до 14 мая 1998 года можно будет еще в течение 5 лет. Право на дом и землю под ним будет оформляться одновременно, как при «гаражной» амнистии», — говорится в сообщении «Единой России».

Для того чтобы оформить права на на жилой дом и земельный участок под ним, гражданин должен подать одно заявление в орган местного самоуправления, приложив документ, подтверждающий факт владения домом, следует из законопроекта.

Дачной амнистией смогут воспользоваться наследники предыдущих владельцев. Законопроект предполагает защиту их прав. От наследника требуется предоставить свидетельство о праве на наследство, которое подтверждает, что он унаследовал имущество бывшего владельца дома.

Авторы выступают за то, чтобы право бессрочного пользования и пожизненно наследуемого владения земельными участками признавали правом собственности. Это даст владельцам дач право без ограничений совершать сделки со своими участками и передавать их по наследству, независимо от вида разрешенного использования. Речь идет о земельных участках, предоставленных гражданам до 30 октября 2001 года, то есть до вступления в силу Земельного кодекса РФ.

Ранее сообщалось, что Росреестр предложил сделать упрощенный порядок оформления прав россиян на жилые, дачные и садовые дома бессрочным.

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