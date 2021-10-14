Сбербанк запустил новую ипотеку со сниженной ставкой

Сбербанк запустил новую ипотечную программу для больших кредитов со сниженной ставкой от 7,9% годовых, говорится в сообщении кредитной организации.
"Новая программа Сбербанка "Ипотека плюс" позволяет прибрести квартиры в новостройках и на вторичном рынке по сниженной ставке от 7,9% годовых. По программе субсидирования с застройщиками ставка составит от 0,1% годовых", - сказано в сообщении.
Отмечается, что минимальная сумма кредита составляет от 12 миллионов рублей для Москвы и Московской области, от 8 миллионов рублей - для Санкт-Петербурга и Ленинградской области, от 6 миллионов рублей - для остальных регионов России.
Первоначальный взнос должен составлять от 20% стоимости жилья, срок кредита - до 30 лет.
Согласно информации банка, базовая ставка по стандартной ипотеке на новостройки составляет 8,4% годовых, на вторичное жилье - 8,5% годовых.