Сбербанк запустил новую ипотеку со сниженной ставкой

Сбербанк запустил новую ипотечную программу для больших кредитов со сниженной ставкой от 7,9% годовых, говорится в сообщении кредитной организации.

"Новая программа Сбербанка "Ипотека плюс" позволяет прибрести квартиры в новостройках и на вторичном рынке по сниженной ставке от 7,9% годовых. По программе субсидирования с застройщиками ставка составит от 0,1% годовых", - сказано в сообщении.

Отмечается, что минимальная сумма кредита составляет от 12 миллионов рублей для Москвы и Московской области, от 8 миллионов рублей - для Санкт-Петербурга и Ленинградской области, от 6 миллионов рублей - для остальных регионов России.