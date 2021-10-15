Депутат Госдумы предрек повышение налога на недвижимость

Председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов предложил заморозить переоценку кадастровой стоимости жилья в регионах, чтобы не допустить повышения налога на недвижимость.

По словам Миронова, в ряде регионов чиновники намерены через увеличение кадастровой стоимости жилой недвижимости повысить налоги и увеличить поступления в местные бюджеты.

«Причем логика у них до банальности проста — поскольку цены на квадратные метры и землю подросли, значит можно провести переоценку кадастровой стоимости жилья, и потом благодаря этому на вполне законных основаниях обложить граждан повышенным налогом на недвижимость», - приводит «Ура.ру» слова политика.

По словам Миронова, чиновники объясняют свое решение тем, что налог не поднимали в течение нескольких лет.