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«Логика проста». Депутат Госдумы предрек повышение налога на недвижимость

Вероника Полынина
1 час назад

Председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов предложил заморозить переоценку кадастровой стоимости жилья в регионах, чтобы не допустить повышения налога на недвижимость.

Депутат Госдумы предрек повышение налога на недвижимость
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

По словам Миронова, в ряде регионов чиновники намерены через увеличение кадастровой стоимости жилой недвижимости повысить налоги и увеличить поступления в местные бюджеты.

«Причем логика у них до банальности проста — поскольку цены на квадратные метры и землю подросли, значит можно провести переоценку кадастровой стоимости жилья, и потом благодаря этому на вполне законных основаниях обложить граждан повышенным налогом на недвижимость», - приводит «Ура.ру» слова политика.

По словам Миронова, чиновники объясняют свое решение тем, что налог не поднимали в течение нескольких лет.

Ранее общественный омбудсмен по вопросам судебной экспертизы, кадастровой оценке и оспариванию кадастровой стоимости Кирилл Кулаков сообщил о подготовленном ГБУ Москвы проекте отчета по кадастровой оценке, согласно которому сумма налога на квартиры в столице может вырасти в следующем году на 10% из-за повышения кадастровой стоимости жилья.

Недвижимость,Кирилл Кулаков,Сергей Миронов,Госдума,
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