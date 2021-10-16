Россиянам рассказали о праве вернуть деньги за ремонт

Россияне, которые купили жильё в новостройке и без ремонта, могут вернуть часть денег через налоговый вычет. Его размер составляет 13% от суммы расходов, но с учётом лимита имущественного вычета в размере 2 млн рублей. Если квартира в новостройке стоила 1,5 млн рублей, а на отделку потрачено 500 000 рублей, то общая сумма, которую можно компенсировать, составит 260 000 рублей.

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Если квартира была куплена в браке, то супруги могут компенсировать до 520 000 рублей. Об этом РИА «Недвижимость» рассказал зампредседателя Московской коллегии адвокатов «Центрюрсервис» Илья Прокофьев.

По его словам, на налоговый вычет имеют право люди, которые купили квартиры в новостройках без отделки напрямую у застройщика. Однако в договоре долевого участия должно быть обязательно отражено, что квартира куплена именно без отделки. Если застройщик частично сделал её, то необходимо описать в документе, какие работы входят в стоимость, а какие — нет, уточнил юрист.

По закону можно вернуть деньги, потраченные на установку дверей и окон, укладку плитки, монтаж напольных покрытий и потолка, оклеивание стен обоями, установку съёмных и раздвижных перегородок, монтаж электропроводки, водопроводных систем, отопления и даже кондиционеров. Также к вычету можно заявить расходы на покупку отделочных материалов, оплату отделочных работ и составления проекта и сметы.