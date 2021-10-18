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Дачную амнистию в России предложили сделать бессрочной

Lenta.ruиещё 1
1 час назад

Комитет Госдумы по государственному строительству и российское правительство совместно обсуждают вопрос о проведении бессрочной дачной амнистии. Об этом заявил глава думского комитета Павел Крашенинников, сообщает «Российская газета».

Дачную амнистию предложили сделать бессрочной
Фото: ТАССТАСС

Если амнистию сделают бессрочной, упрощенный порядок оформления прав россиян на дачную недвижимость будет действовать всегда. Пока в Госдуме одобрили продление амнистии до 1 марта 2031 года.

Подготовленный проект не только продлевает срок, но и вводит новые нормы пользования амнистией. По словам Крашенинникова, они позволят гражданам в упрощенном порядке и бесплатно оформить свои права на земельные участки и расположенные на них жилые дома, в которых давно проживают. Кроме того, будут защищены права наследников в рамках дачной амнистии.

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Также законопроектом предлагается механизм упрощенного оформления прав на жилые дома и одновременно на земельные участки, на которых они расположены.

В России 1 сентября 2021 года началась и гаражная амнистия — вступил в силу соответствующий закон, подписанный президентом Владимиром Путиным. Согласно документу, российские автолюбители в течение пяти лет смогут бесплатно и в упрощенном порядке оформить в собственность свои гаражи и землю под ними. Речь идет исключительно о строениях, возведенных до 30 декабря 2004 года.
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