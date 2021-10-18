Дачную амнистию предложили сделать бессрочной

Комитет Госдумы по государственному строительству и российское правительство совместно обсуждают вопрос о проведении бессрочной дачной амнистии. Об этом заявил глава думского комитета Павел Крашенинников, сообщает «Российская газета».
Если амнистию сделают бессрочной, упрощенный порядок оформления прав россиян на дачную недвижимость будет действовать всегда. Пока в Госдуме одобрили продление амнистии до 1 марта 2031 года.
Подготовленный проект не только продлевает срок, но и вводит новые нормы пользования амнистией. По словам Крашенинникова, они позволят гражданам в упрощенном порядке и бесплатно оформить свои права на земельные участки и расположенные на них жилые дома, в которых давно проживают. Кроме того, будут защищены права наследников в рамках дачной амнистии.
Также законопроектом предлагается механизм упрощенного оформления прав на жилые дома и одновременно на земельные участки, на которых они расположены.