Дачную амнистию предложили сделать бессрочной

Если амнистию сделают бессрочной, упрощенный порядок оформления прав россиян на дачную недвижимость будет действовать всегда. Пока в Госдуме одобрили продление амнистии до 1 марта 2031 года.

Подготовленный проект не только продлевает срок, но и вводит новые нормы пользования амнистией. По словам Крашенинникова, они позволят гражданам в упрощенном порядке и бесплатно оформить свои права на земельные участки и расположенные на них жилые дома, в которых давно проживают. Кроме того, будут защищены права наследников в рамках дачной амнистии.