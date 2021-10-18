Сколько будет стоить аренда коттеджа на Новый год

Согласно данным «Авито Недвижимости», спрос на аренду коттеджей на Новый год к середине октября увеличился в три раза в сравнении с 2020 годом. Однако на рынке наблюдается сокращение предложения, заявил «Коммерсанту» руководитель аналитического центра ЦИАН Алексей Попов.
В связи с сокращением предложения эксперты предупреждают о повышении стоимости новогодней аренды коттеджей. Самый пессимистичный прогноз предполагает взлет цен на 40%. Арендодатели пользуются ситуацией с пандемией. В 2020 году они не смогли заработать из-за массовых ограничений, поэтому сейчас будут стремиться наверстать упущенное, полагает учредитель экспертного клуба «Загородный девелопмент» Валерий Лукинов. Он ожидает роста цен на аренду до 30%-40% по сравнению с прошлым годом.
У Алексея Попова из ЦИАН другая точка зрения. Он считает, что сегодня клиенты очень чувствительно реагируют на любые изменения с ценами, и рантье не хотят рисковать.
«По нашим расчетам, есть определенный прирост, но он укладывается в те цифры, на сколько подорожала загородная недвижимость в целом, то есть примерно на 20% в годовом выражении. На мой взгляд, здесь все-таки не стоит ожидать какого-то сверхажиотажного роста цен в этом году, потому что остаются альтернативные варианты. По крайней мере, в текущей ситуации число стран, с которыми открывается сообщение, растет», – отметил Попов.
Как заявил «Коммерсанту» владелец компании Luxury Cottage Константин Курепин, средняя стоимость аренды за трое суток – с 31 декабря по 3 января – начинается от 110 тысяч рублей.