Сколько будет стоить аренда коттеджа на Новый год

«По нашим расчетам, есть определенный прирост, но он укладывается в те цифры, на сколько подорожала загородная недвижимость в целом, то есть примерно на 20% в годовом выражении. На мой взгляд, здесь все-таки не стоит ожидать какого-то сверхажиотажного роста цен в этом году, потому что остаются альтернативные варианты. По крайней мере, в текущей ситуации число стран, с которыми открывается сообщение, растет», – отметил Попов.