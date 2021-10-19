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Владельцев квартир предупредили о штрафах до ₽20 тысяч

Лера Букина
2 часа назад

Владельцы квартир могут столкнуться с серьезными штрафами за самовольную перепланировку, манипуляции с подключением к коммунальным сетям и отказ впустить специалистов контролирующих организаций в квартиру. Об этом сообщили юристы, опрошенные РИА Недвижимость.

Член Ассоциации юристов России Ольга Митева предупредила о штрафе в размере до 15 тысяч рублей за самовольное подключение к электрическим сетям, тепловым сетям и самовольное безучетное использование электричества и тепла. За повторное нарушение человек должен будет заплатить штраф в размере до 30 тысяч рублей.

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Также граждане рискуют быть оштрафованными на 2-2,5 тысячи рублей за самовольную перепланировку, указал управляющий партнер адвокатского бюро «Пропозитум» Дмитрий Галанцев. Гораздо хуже в данном случае – получить предписание в установленный срок и за свой счет устранить допущенные нарушения, отметил эксперт.

Из-за отказа в допуске в квартиру представителя специализированной организации для выполнения работ по техническому обслуживанию и ремонту внутридомового или внутриквартирного газового оборудования гражданину грозит штраф в размере от 1 до 2 тысяч рублей. Штраф от 10 до 20 тысяч рублей выпишут, если действия или бездействия собственников квартир повлекли за собой аварию или возникновение угрозы причинения вреда жизни или здоровью людей.

«Следует иметь ввиду еще и то, что законом определен срок в 60 дней на оплату штрафа, и если в этот период его добровольно не погасить, штраф передадут приставам для принудительного взыскания и дополнительно назначат ответственность по статье 20.25 КоАП РФ - наложение административного штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного административного штрафа, но не менее 1 тысячи рублей, либо административный арест на срок до пятнадцати суток, либо обязательные работы на срок до пятидесяти часов», – подчеркнул Галанцев.

Ранее сообщалось, что Верховный суд России (ВС РФ) вынес решение, в соответствии с которым владельцам садовых участков запрещается держать на них домашний скот, кур и других сельскохозяйственных животных. По решению высшей судебной инстанции страны, тех, кто вырубит на своем участке сад для того, чтобы построить на его месте курятники, обязательно оштрафуют. Уточняется, что ВС РФ установил, что размер штрафа в таких случаях должен составлять от 0,5 до 1% кадастровой стоимости земли, но при этом не превышать 10 тысяч рублей.
Недвижимость,Видео,РИА Новости,
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