Ранее сообщалось, что Верховный суд России (ВС РФ) вынес решение, в соответствии с которым владельцам садовых участков запрещается держать на них домашний скот, кур и других сельскохозяйственных животных. По решению высшей судебной инстанции страны, тех, кто вырубит на своем участке сад для того, чтобы построить на его месте курятники, обязательно оштрафуют. Уточняется, что ВС РФ установил, что размер штрафа в таких случаях должен составлять от 0,5 до 1% кадастровой стоимости земли, но при этом не превышать 10 тысяч рублей.