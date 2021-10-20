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Оформить и получить аккредитив теперь можно полностью дистанционно в СберБанк Онлайн

SberPress
12 часов назад

Сбер доработал сервис удалённого открытия аккредитива для расчётов между физическими лицами в мобильном приложении СберБанк Онлайн. Теперь все этапы открытия аккредитива как для плательщика, так и для получателя оформляются полностью онлайн, без посещения офиса.

Оформить аккредитив онлайн просто: банк создаёт заявление, которое отражается в СберБанк Онлайн плательщика. Плательщику остаётся войти в приложение, ознакомиться с условиями аккредитива и подтвердить его открытие. Получатель (физлицо), выбравший для получения счёт СберБанка, также увидит подробные условия по оформленному на него аккредитиву в СберБанк Онлайн (раздел «Сервисы» — «Прочие услуги» — «Аккредитивы»).

Плательщик и получатель уведомляются о статусе аккредитива по СМС на каждом этапе процесса: отслеживается поступление заявления, его оформление, получение банком необходимых документов для исполнения аккредитива. Кроме того, стороны предупреждаются о скором истечении срока аккредитива и обнаруженных расхождениях в документах для оплаты. Банк является гарантом: только при выполнении всех условий продавец получит деньги, а покупатель — товар или услугу.

Аккредитивы становятся всё более востребованными, обеспечивая безопасные расчёты для обеих сторон сделки. И если раньше аккредитив в основном использовался в сделках с недвижимостью, то сейчас мы видим, что диапазон сделок значительно расширяется: например, производятся расчеты по договорам об оказании услуг, приобретению ценных бумаг и автомобилей, мировым соглашениям. С развитием сервиса за 2021 год количество аккредитивов, оформленных онлайн, увеличилось в 4 раза. Учитывая высокий спрос на онлайн, для удобства наших клиентов мы доработали сервис: сделали полностью дистанционным оформление аккредитива плательщиком и получение информации о нем получателем

Евгений Кравченко

Старший управляющий директор, директор управления торгового финансирования Сбербанка

Недвижимость,Евгений Кравченко,Сбербанк России,
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