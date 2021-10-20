Сбер и Эвотор подключат эквайринг без визита в банк

Сбер и ИТ-компания «Эвотор» запустили сервис дистанционного подключения эквайринга для торговой точки без посещения банка. Предприниматели могут подключить эквайринг Сбера в личном кабинете на сайте Эвотора. Заключение договора с банком займёт не более 1 рабочего дня. Приезжать для этого в банк не нужно. При этом ставка комиссии за эквайринг при оформлении договора онлайн будет как в офисе банка.

Выручка от безналичных платежей зачисляется на расчётный счёт организации уже на следующий рабочий день. Предприниматели могут отслеживать динамику продаж в режиме реального времени в личном кабинете.

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Сервис дистанционного подключения эквайринга востребован как предпринимателями, которые открывают или расширяют бизнес, так и микробизнесу, который до сих пор принимал только наличные. Число заявок на подключение эквайринга через платформу «Эвотор.PAY» за девять месяцев 2021 года выросло в два раза по сравнению с прошлом годом. Между тем, по данным Эвотора, около четверти предприятий малого и микробизнеса до сих пор не подключили эквайринг.

Вместе с Эвотором мы меняем стандарты предоставления финансовых услуг для малого бизнеса. Наша общая цель ― обеспечить бизнесу простой и удобный доступ к банковским продуктам прямо на торговой точке, без отрыва от основной деятельности в любое время суток

Директор дивизиона «Эквайринг» Сбербанка

Выход Сбера на платформу Эвотора станет настоящим прорывом в распространении цифровых платёжных решений в МСБ. Вместе с банком-лидером мы будем расширять линейку финансовых продуктов, которые предприниматели смогут получить дистанционно в режиме ʺодного окнаʺ. Цифровые продукты позволят предпринимателям эффективнее управлять деньгами, экономить время и развивать свой бизнес

Генеральный директор Эвотора