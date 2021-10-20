Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+25° в 
USD 71.06EUR 82.62BRENT 85.76
Войти в почту

Сбер и Эвотор подключат эквайринг без визита в банк

SberPressиещё 1
11 часов назад

Сбер и ИТ-компания «Эвотор» запустили сервис дистанционного подключения эквайринга для торговой точки без посещения банка. Предприниматели могут подключить эквайринг Сбера в личном кабинете на сайте Эвотора. Заключение договора с банком займёт не более 1 рабочего дня. Приезжать для этого в банк не нужно. При этом ставка комиссии за эквайринг при оформлении договора онлайн будет как в офисе банка.

Выручка от безналичных платежей зачисляется на расчётный счёт организации уже на следующий рабочий день. Предприниматели могут отслеживать динамику продаж в режиме реального времени в личном кабинете.

Видео дня

Сервис дистанционного подключения эквайринга востребован как предпринимателями, которые открывают или расширяют бизнес, так и микробизнесу, который до сих пор принимал только наличные. Число заявок на подключение эквайринга через платформу «Эвотор.PAY» за девять месяцев 2021 года выросло в два раза по сравнению с прошлом годом. Между тем, по данным Эвотора, около четверти предприятий малого и микробизнеса до сих пор не подключили эквайринг.

Вместе с Эвотором мы меняем стандарты предоставления финансовых услуг для малого бизнеса. Наша общая цель ― обеспечить бизнесу простой и удобный доступ к банковским продуктам прямо на торговой точке, без отрыва от основной деятельности в любое время суток

Дмитрий Малых

Директор дивизиона «Эквайринг» Сбербанка

Выход Сбера на платформу Эвотора станет настоящим прорывом в распространении цифровых платёжных решений в МСБ. Вместе с банком-лидером мы будем расширять линейку финансовых продуктов, которые предприниматели смогут получить дистанционно в режиме ʺодного окнаʺ. Цифровые продукты позволят предпринимателям эффективнее управлять деньгами, экономить время и развивать свой бизнес

Андрей Романенко

Генеральный директор Эвотора

Эвотор развивает процессинговую платформу «Эвотор.PAY» с 2019 года, чтобы упростить предпринимателям доступ к цифровым платёжным решениям. На сегодня к платформе подключено 8 эквайринговых партнёров. Подключение занимает в среднем 5 рабочих дней. В январе 2020 года Эвотор стал технологическим партнёром международной платёжной системы Visa.

Недвижимость,Дмитрий Малых,Андрей Романенко,Visa,Сбербанк России,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители