В России появился первый валютный ЗПИФ для вложений в зарубежную коммерческую недвижимость

ТАСС, 20 октября. Сбер Управление Активами первым на российском рынке запустил закрытый паевой инвестиционный фонд (ЗПИФ) для вложений в коммерческую недвижимость за рубежом. Инвестиционные паи комбинированного ЗПИФ "Зарубежный рентный бизнес" предназначены исключительно для квалифицированных инвесторов. Расчет стоимости чистых активов и выплата рентного дохода осуществляется в фунтах стерлингов. Фонд инвестирует средства в недвижимость Великобритании.

На сегодняшний день Фонд уже владеет тремя офисными центрами в разных городах Соединенного Королевства:

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Eldon Court в городе Рединг (60 км от центра Лондона). Рядом расположены офисы крупнейших транснациональных компаний и большой четверки: Huawei, Cisco, Ericsson Intel, Deloitte, PwC, EY и KPMG. Арендатор здания - Kyocera Document Solutions (U.K.) Limited. Endsleigh Business Park в Челтнеме (160 км от Лондона). Арендатором здания является страховая компания Endsleigh Insurance Services Limited, которая специализируется на студенческих страховках.

The Malt House в Манчестере - крупном культурном, промышленном, финансовом, коммерческом и транспортном центре страны. Арендатором здания является Gamma Telecom LTD - ведущий поставщик унифицированных коммуникаций в Великобритании, Голландии, Испании и Германии. Акции компании представлены на Лондонской Бирже (LSE).

"Получение рентного дохода в фунтах стерлингов защищает инвестиции от колебаний рубля. С точки зрения долгосрочных тенденций и консервативной денежно-кредитной политики Правительства Британии фунт имеет тенденцию укрепления не только ко всем валютам развивающихся стран, но и к топ-5 резервным валютам мира. Еще одно преимущество нового фонда в том, что он включает в основном небольшие офисные здания с одним арендатором. Это крупные международные компании с долгосрочными договорами аренды и стабильным бизнесом", - отмечает Екатерина Черных, директор по бизнесу Сбер Управление Активами.

Квалифицированными инвесторами могут быть как физические, так и юридические лица. При этом, минимальный объем инвестиций составляет 100 тыс. рублей или 1000 фунтов стерлингов (только для нерезидентов). Инвестиционный горизонт Фонда составляет 10 лет.