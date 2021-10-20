В России появился первый валютный ЗПИФ для вложений в зарубежную коммерческую недвижимость

ТАСС, 20 октября. Сбер Управление Активами первым на российском рынке запустил закрытый паевой инвестиционный фонд (ЗПИФ) для вложений в коммерческую недвижимость за рубежом. Инвестиционные паи комбинированного ЗПИФ "Зарубежный рентный бизнес" предназначены исключительно для квалифицированных инвесторов. Расчет стоимости чистых активов и выплата рентного дохода осуществляется в фунтах стерлингов. Фонд инвестирует средства в недвижимость Великобритании.
На сегодняшний день Фонд уже владеет тремя офисными центрами в разных городах Соединенного Королевства:
Eldon Court в городе Рединг (60 км от центра Лондона). Рядом расположены офисы крупнейших транснациональных компаний и большой четверки: Huawei, Cisco, Ericsson Intel, Deloitte, PwC, EY и KPMG. Арендатор здания - Kyocera Document Solutions (U.K.) Limited. Endsleigh Business Park в Челтнеме (160 км от Лондона). Арендатором здания является страховая компания Endsleigh Insurance Services Limited, которая специализируется на студенческих страховках.
The Malt House в Манчестере - крупном культурном, промышленном, финансовом, коммерческом и транспортном центре страны. Арендатором здания является Gamma Telecom LTD - ведущий поставщик унифицированных коммуникаций в Великобритании, Голландии, Испании и Германии. Акции компании представлены на Лондонской Бирже (LSE).
"Получение рентного дохода в фунтах стерлингов защищает инвестиции от колебаний рубля. С точки зрения долгосрочных тенденций и консервативной денежно-кредитной политики Правительства Британии фунт имеет тенденцию укрепления не только ко всем валютам развивающихся стран, но и к топ-5 резервным валютам мира. Еще одно преимущество нового фонда в том, что он включает в основном небольшие офисные здания с одним арендатором. Это крупные международные компании с долгосрочными договорами аренды и стабильным бизнесом", - отмечает Екатерина Черных, директор по бизнесу Сбер Управление Активами.
Квалифицированными инвесторами могут быть как физические, так и юридические лица. При этом, минимальный объем инвестиций составляет 100 тыс. рублей или 1000 фунтов стерлингов (только для нерезидентов). Инвестиционный горизонт Фонда составляет 10 лет.
АО "Сбер Управление Активами" зарегистрировано Московской регистрационной палатой 1 апреля 1996 года. Лицензия ФКЦБ России на осуществление деятельности по управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами и негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00010 от 12 сентября 1996 года. Получить подробную информацию о паевых инвестиционных фондах, ознакомиться с правилами доверительного управления и иными документами, получить сведения об АО "Сбер Управление Активами" и иную информацию можно по адресу: 121170, г. Москва, ул. Поклонная, дом 3, корп. 1, этаж 20, на сайте https://www.sber-am.ru, по телефонам: 900, 8 (800) 555 55 50, 8 (495) 500 55 50.