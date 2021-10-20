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Сбербанк: Объем продаж квартир в новостройках упал почти на 40%

Бюллетень Недвижимости
1 час назад

Объем продаж квартир в новостройках в России в третьем квартале 2021 года сократился на 39% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Сбербанк: Объем продаж квартир в новостройках упал на 40%
Фото: Бюллетень НедвижимостиБюллетень Недвижимости

Об этом сегодня, 20 октября, сообщил на конференции MREF вице-президент Сбербанка Сергей Бессонов.

«Первые полгода на фоне льготного кредитования мы наблюдали рост по количеству проданных квартир. В третьем квартале динамика изменилась, мы наблюдали некоторое снижение, оно составляет 38-39% по отношению к пиковому кварталу 2020 года», - цитирует банкира РИА «Новости».

При этом Сергей Бессонов отметил, что текущие объемы продаж все же в 1,5 раза превышают показатели соответствующего периода 2019 года.

По данным банка, в настоящее время в России строится 9,47 тыс. домов общей площадью около 100 млн кв. м. Объем ипотеки на первичном рынке за июль-август текущего года в денежном отношении снизился на 22%.

«Сейчас происходит стабилизация. По итогам третьего квартала цифра приходит к отметке в 209-210 тысяч ДДУ в квартал. Если посмотреть, то такая же цифра была в первом полугодии текущего года. Это важный показатель, который говорит о том, что интерес к приобретению жилья не снижается, и мы рассчитываем, что четвертый квартал будет на той же отметке в 209 тысяч ДДУ», - добавил вице-президент Сбербанка.

Недвижимость,Сергей Бессонов,Сбербанк России,РИА Новости,
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