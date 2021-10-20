Сбербанк: Объем продаж квартир в новостройках упал на 40%

«Сейчас происходит стабилизация. По итогам третьего квартала цифра приходит к отметке в 209-210 тысяч ДДУ в квартал. Если посмотреть, то такая же цифра была в первом полугодии текущего года. Это важный показатель, который говорит о том, что интерес к приобретению жилья не снижается, и мы рассчитываем, что четвертый квартал будет на той же отметке в 209 тысяч ДДУ», - добавил вице-президент Сбербанка.