Сбербанк: Объем продаж квартир в новостройках упал на 40%

Объем продаж квартир в новостройках в России в третьем квартале 2021 года сократился на 39% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Об этом сегодня, 20 октября, сообщил на конференции MREF вице-президент Сбербанка Сергей Бессонов.
«Первые полгода на фоне льготного кредитования мы наблюдали рост по количеству проданных квартир. В третьем квартале динамика изменилась, мы наблюдали некоторое снижение, оно составляет 38-39% по отношению к пиковому кварталу 2020 года», - цитирует банкира РИА «Новости».
При этом Сергей Бессонов отметил, что текущие объемы продаж все же в 1,5 раза превышают показатели соответствующего периода 2019 года.
По данным банка, в настоящее время в России строится 9,47 тыс. домов общей площадью около 100 млн кв. м. Объем ипотеки на первичном рынке за июль-август текущего года в денежном отношении снизился на 22%.
«Сейчас происходит стабилизация. По итогам третьего квартала цифра приходит к отметке в 209-210 тысяч ДДУ в квартал. Если посмотреть, то такая же цифра была в первом полугодии текущего года. Это важный показатель, который говорит о том, что интерес к приобретению жилья не снижается, и мы рассчитываем, что четвертый квартал будет на той же отметке в 209 тысяч ДДУ», - добавил вице-президент Сбербанка.