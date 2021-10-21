Россиян предостерегли от покупок квартир

В настоящее время вложения в недвижимость с инвестиционными целями вряд ли целесообразны, заявил «Российской газете» главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман. Цены на жилье в России сильно и быстро росли в последний год, но теперь основные драйверы роста уходят, отметил он.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Ключевыми драйверами удорожания квартир, по словам эксперта, были низкие процентные ставки по ипотеке, переток средств с депозитов и приемлемые цены на квадратные метры. Но теперь «спрос крайне ограничен доходами населения, которые не спешат расти», указал Гойхман.

Он спрогнозировал очередное увеличение ключевой ставки Центробанка 22 октября, которое приведет к быстрому повышению ипотечных ставок. В связи с этим аналитик отсоветовал покупать жилье с целью инвестирования. «Совершенно проигрышный вариант — приобретать недвижимость в ипотеку для получения дохода, да еще по нынешним ценам», — подчеркнул он. В ближайшие месяцы вероятна стагнация и даже некоторое проседание цен на рынке недвижимости, предрек Гойхман.

«Маловероятно резкое обрушение цен, причем и на первичном, и на вторичном рынке. Соответственно, вероятнее всего на перспективу года ожидается стагнация цен (...) с возможностью их проседания на 5-10 процентов», — заключил специалист.