Портрет богача: у кого в России есть деньги на премиум-ипотеку

Портал NEWS.ru обратил внимание на феномен третьего квартала 2021 года: объемы ипотеки премиум-класса в РФ достигли семи процентов - рекордного показателя с 2016 года. Опрошенные порталом эксперты объяснили, что зажиточные россияне с помощью ипотеки пытаются спасти свои деньги.

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По словам собеседников издания, люди, которые могут себе позволить ипотечный кредит свыше 12 млн рублей, «давным-давно решили жилищные проблемы для себя и для своих детей». Эксперты назвали их инвесторами, у которых есть накопления в рублях.

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Глава Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко отметила, что россияне, у которых есть сбережения, «все еще пытаются их сохранить». Когда в экономике не все стабильно, недвижимость становится спасительным активом, подчеркнула она.

«Девальвация рубля в марте прошлого года на 20 процентов заставила граждан «выгребать» все то, что у них хранилось в банках, и перекладывать <…> в «кирпичи». И рост премиум-сегмента в 2021 году можно рассматривать как продолжение данного тренда. У части россиян есть некий «излишек» денежной массы», - рассказала Радченко.

Эксперт рынка недвижимости Алексей Кричевский дополнил портрет «премиум-заемщика»: по его словам: это люди старше 30 лет, с детьми, имеющие собственный бизнес, менеджеры высшего звена или востребованные специалисты.

В то же время ипотека на 12 млн может оказаться по карману и обычным семьям. Программа семейной ипотеки позволяет россиянам получить кредит на жилье по сниженной ставке в шесть процентов. Программа распространяется на семьи с одним ребенком, рожденным или усыновленным в период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года.

Максимальная сумма кредита, попадающего под действие программы, составляет 12 млн рублей в Москве, Санкт-Петербурге, Подмосковье и Ленинградской области, в других регионах - 6 млн рублей.

Первоначальный взнос должен составлять не менее 15 процентов от стоимости квартиры, срок ипотеки - до 30 лет.