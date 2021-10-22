Премьер-министр России Михаил Мишустин объявил о расширении программы льготной ипотеки, которая теперь коснется и частных домов.
"По поручению президента правительство расширяет льготную ипотеку. Теперь эти средства можно направить на покупку частных домов", - сказал председатель правительства на заседании кабинета министров в пятницу.
Мишустин напомнил, что "программа была запущена в прошлом году как одна из мер поддержки людей и строительной отрасли". "Она вызвала большой интерес у наших граждан, ведь приобрести квартиру у застройщика стало возможно по ставке не выше 7% годовых", - констатировал премьер. Он добавил, что "льготная ипотека была продлена еще на один год - до 1 июля 2022 года".
"Такие условия теперь будут действовать и в сфере индивидуального жилищного строительства, ими сможет воспользоваться немало людей, которые хотят жить в собственном доме", - отметил председатель правительства.
По его словам, "правительство скорректировало условия программы "Дальневосточная ипотека".
"Теперь молодые семьи, проживающие в моногородах, смогут приобретать жилье на выгодных условиях не только в новостройках, но и на вторичном рынке", - уточнил глава кабинета министров.
На его взгляд, "это важное изменение для жителей малонаселенных территорий, где попросту не ведется нового строительства".