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Правительство расширит льготную ипотеку

ТАССиещё 14
2 часа назад

Премьер-министр России Михаил Мишустин объявил о расширении программы льготной ипотеки, которая теперь коснется и частных домов.

"По поручению президента правительство расширяет льготную ипотеку. Теперь эти средства можно направить на покупку частных домов", - сказал председатель правительства на заседании кабинета министров в пятницу.

Мишустин напомнил, что "программа была запущена в прошлом году как одна из мер поддержки людей и строительной отрасли". "Она вызвала большой интерес у наших граждан, ведь приобрести квартиру у застройщика стало возможно по ставке не выше 7% годовых", - констатировал премьер. Он добавил, что "льготная ипотека была продлена еще на один год - до 1 июля 2022 года".

"Такие условия теперь будут действовать и в сфере индивидуального жилищного строительства, ими сможет воспользоваться немало людей, которые хотят жить в собственном доме", - отметил председатель правительства.

По его словам, "правительство скорректировало условия программы "Дальневосточная ипотека".

"Теперь молодые семьи, проживающие в моногородах, смогут приобретать жилье на выгодных условиях не только в новостройках, но и на вторичном рынке", - уточнил глава кабинета министров.

На его взгляд, "это важное изменение для жителей малонаселенных территорий, где попросту не ведется нового строительства".

Кому станет доступна льготная семейная ипотека

Недвижимость,Видео,Михаил Мишустин,
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