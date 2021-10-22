"По поручению президента правительство расширяет льготную ипотеку. Теперь эти средства можно направить на покупку частных домов", - сказал председатель правительства на заседании кабинета министров в пятницу.

Мишустин напомнил, что "программа была запущена в прошлом году как одна из мер поддержки людей и строительной отрасли". "Она вызвала большой интерес у наших граждан, ведь приобрести квартиру у застройщика стало возможно по ставке не выше 7% годовых", - констатировал премьер. Он добавил, что "льготная ипотека была продлена еще на один год - до 1 июля 2022 года".