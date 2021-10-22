«Теперь эти средства можно направить на покупку частных домов, программа была запущена в прошлом году как одна из мер поддержки людей и строительной отрасли. Она вызвала большой интерес у наших граждан, ведь приобрести квартиру у застройщика стало возможно по ставке не выше 7% годовых, и льготная ипотека была продлена еще на один год — до 1 июля 2022 года», — напомнил Мишустин.