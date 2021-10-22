Программу льготной ипотеки распространят и на приобретение частных домов, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время заседания правительства. Об этом сообщает «Прайм».
«Теперь эти средства можно направить на покупку частных домов, программа была запущена в прошлом году как одна из мер поддержки людей и строительной отрасли. Она вызвала большой интерес у наших граждан, ведь приобрести квартиру у застройщика стало возможно по ставке не выше 7% годовых, и льготная ипотека была продлена еще на один год — до 1 июля 2022 года», — напомнил Мишустин.
Данные условия будут действовать и в сфере индивидуального жилищного строительства, сообщил премьер.
Кроме того, программу льготной ипотеки скорректировали и для жителей Дальневосточного федерального округа. Ее распространят на покупку вторичного жилья в моногородах.
«Правительство скорректировало условия программы «Дальневосточная ипотека». Теперь молодые семьи, проживающие в моногородах, смогут приобретать жилье на выгодных условиях не только в новостройках, но и на вторичном рынке», — заявил Мишустин.
Кабмин дополнительно направит более 14,5 миллиарда рублей на то, чтобы компенсировать платежи по ипотечным кредитам многодетных семей, указал премьер-министр.
Увеличение финансирования окажет поддержку 32 тысячам родителей, добавил Мишустин.
В сентябре в ДОМ.РФ заявили, что банки на 90% использовали средства, заложенные на программу льготной ипотеки. Общий лимит финансирования в 2,08 трлн рублей почти израсходован за 17 месяцев действия программы. На 9,5 месяца до 1 июля 2022 года осталась только десятая часть бюджета программы.