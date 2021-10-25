Риелторы заявили о побеге олигархов с Рублевки

Портал «Свободная пресса» рассказал об отсутствии спроса на элитное жилье на Рублево-Успенском шоссе. Риелторы заявили изданию, что рынок рублевской недвижимости «умер» через день после выборов в Госдуму.

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Риелтор Татьяна Иванова рассказала «СП», что отказывается работать с рублевскими домами.

«Безнадежно, никто ничего не купит. Соответственно, я не получу свой гонорар за услуги, а он, как известно, всегда идет с продажи объекта. При этом придется ездить и показывать недвижимость, тратить время и деньги на бензин. Нет уж, лучше провести несколько сделок по простеньким квартирам в том же Одинцово», - отметила Иванова.

Начальник бригады молдавских строителей Ион Цуркану заявил, что заказов с Рублевки у рабочих больше нет.

«Переквалифицируемся на изготовление и установку теплиц из поликарбоната, это людям нужно. Простым людям», - сказал он.

Сотрудник частного охранного предприятия Константин добавил, что охранникам всегда было непросто найти работу на Рублевке, «но того, что творится сейчас, никогда не было». Бизнесмен, на которого работал Константин, переехал вместе с семьей в США.

«Мест просто нет и, судя про всему, в обозримом будущем не появится», - заявил он.

РБК ранее рассказало, что на Рублевке стали реже покупать сверхдорогую недвижимость. По данным консалтинговой компании Knight Frank, в 2020 году на Рублево-Успенском шоссе не приобрели ни одной резиденции дороже $30 млн.

В 2017 таких сделок было две, в 2018-м - одна, а в 2019 году - четыре.

При этом цены на «стандартную» рублевскую недвижимость во время пандемии росли: средний бюджет предложения коттеджей по итогам первого квартала 2020-го составил 420 млн рублей (на 23 процента больше, чем в конце 2019 года).