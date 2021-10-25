Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+21° в 
USD 70.13EUR 81.74BRENT 85.62
Войти в почту

В России начался новый виток ипотечного бума

Lenta.ru
43 минуты назад

Темпы роста рынка ипотечного кредитования в России в сентябре вновь ускорились — после небольшого замедления в августе. О том, что в стране начался новый виток ипотечного бума, свидетельствует обзор Центробанка по развитию банковского сектора. Материал опубликован на сайте регулятора.

В России начался новый виток ипотечного бума
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Ипотека, по предварительным данным, вновь ускорилась — до 2,1 процента после незначительного замедления в августе (1,8 процента)», — подсчитали в ЦБ. По данным аналитиков, выдачи льготной ипотеки под 7 процентов годовых остаются стабильными — в сентябре было оформлено таких кредитов на 40 миллиардов рублей. Набирает популярность семейная ипотека — за прошлый месяц ее выдали россиянам на 38 миллиардов (месяцем ранее — на 32 миллиарда).

Суммарно пятая часть всех выданных в сентябре жилищных кредитов пришлась на льготные программы, отмечают в ЦБ. На рынке новостроек доля льготной ипотеки составила около 60 процентов (в первом полугодии 2021-го — 90 процентов).

«В целом выдачи на первичном рынке восстановились после снижения в июле и практически достигли среднемесячного уровня первого полугодия 2021-го за счет роста рыночной ипотеки», — подчеркивают эксперты Центробанка.

Ранее аналитики заявили, что средняя ставка по ипотечным кредитам в России к концу 2021 года увеличится до 9 процентов годовых. Таким образом, снижение стоимости ипотеки, произошедшее за период пандемии, будет полностью нивелировано.

Недвижимость,Центральный банк России,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПсихологияПредсказанияТестыАстрошколаСонникЗодиак2020 годИменаНумерологияЛунный календарьВангаКалендарь МайяГаданияВосточный гороскопРетроградный Меркурий2021 годДизайн человекаНародные приметы
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители