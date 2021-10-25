В России начался новый виток ипотечного бума

«Ипотека, по предварительным данным, вновь ускорилась — до 2,1 процента после незначительного замедления в августе (1,8 процента)», — подсчитали в ЦБ. По данным аналитиков, выдачи льготной ипотеки под 7 процентов годовых остаются стабильными — в сентябре было оформлено таких кредитов на 40 миллиардов рублей. Набирает популярность семейная ипотека — за прошлый месяц ее выдали россиянам на 38 миллиардов (месяцем ранее — на 32 миллиарда).