В каких странах россияне скупают жилье

Россияне, решившие приобрести заграничную недвижимость, все чаще делают выбор в пользу Греции, Португалии и Кипра. Об этом рассказал Forbes со ссылкой на аналитиков Knight Frank.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Основная цель таких вложений - получение второго паспорта или вида на жительство. Купленные квартиры затем используют в инвестиционных целях.

По данным компании за третий квартал 2021 года, на Грецию приходится каждый пятый запрос россиян о покупке квартиры. Особенно популярны покупки квартир в Афинах стоимостью до 300 тыс. евро для сдачи в аренду.

Также покупатели из России активно интересуются виллами на Крите и апартаментами на Пелопоннесе стоимостью от одного до четырех миллионов евро.

В Португалии россияне покупают номера в отелях, вкладываются в проекты, аккредитованные программой ВНЖ, а также в недвижимость на гольф-курортах. Средняя стоимость недвижимости - 400 - 500 тыс. евро.

Кипр оказался лишь третьим из-за отмены программы «золотых паспортов» - многие проекты объектов элитной недвижимости, рассчитанные именно на эту программу, так и не были реализованы.

Большинство покупателей заграничного жилья - россияне из Москвы, Санкт-Петербурга, а также городов-миллионников - Самары, Екатеринбурга, Краснодара и Новосибирска.

В 2019 году граждане РФ, решившие уехать из страны, отдавали предпочтение Испании: за первое полугодие 2019-го спрос на испанскую коммерческую недвижимость со стороны россиян вырос в четыре раза.

В Prian.ru рассказывали «Коммерсанту», что больше всего покупателей интересовала недвижимость в Барселоне, Мурсии и Валенсии, а приобретали они в основном гостиницы, кафе и магазины.

По оценкам Национального института статистики Испании, к 1 января 2019 года резидентами страны были 77,6 тысячи выходцев из РФ, это на 4,9 процента больше аналогичного показателя 2018 года.