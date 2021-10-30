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РБК: российские банки начали повышать ставки по ипотеке

Ura.Ruиещё 2
1 час назад

Российские банки начали увеличивать ставки по ипотеке вслед за повышением ключевой ставки Центробанка РФ до 7,5%. По данным СМИ, стоимость обслуживания кредита на жилье уже выросла в «Россельхозбанке» и «Металлинвестбанке».

Банки начали повышать ставки по ипотеке
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Крупные российские банки реагируют на ужесточение денежно-кредитной политики ЦБ, повысившего в конце октября ключевую ставку до 7,5%, оперативным подъемом ставок по ипотеке. В первую неделю ноября условия основных ипотечных программ пересмотрит „МТС Банк“ (8,05% годовых на новостройки и 8,25% — на вторичку), а к середине месяца — „Абсолют Банк“ (9,59% годовых)», — передает РБК со ссылкой на представителей кредитных организаций.

В «Россельхозбанке» ставки по ипотечным продуктам выросли в среднем на 0,4 процентных пункта. В колл-центре кредитной организации сообщили, что минимальная стоимость обслуживания ссуды на покупку жилья без учета льгот составила 7,95%. «Металлинвестбанк» поднял ставки на 0,5 процентных пункта по ипотеке и рефинансированию. Теперь минимальная стоимость этих ссуд составляет 10,79% годовых.

Также ожидается повышение ставок по ипотеке в «Совкомбанке», «Транскапиталбанк» (ТКБ) и «Ак Барс». Предполагается, что стоимость обслуживания кредитов на жилье увеличит и «Альфа-банк». Представители кредитной организации сообщили, что руководство еще не приняло итогового решения по пересмотру ставок.

Центробанк РФ в шестой раз поднял ключевую ставку 22 октября. Она увеличилась на 0,75 процентного пункта, до 7,5%. Центробанк не исключает, что в 2022 году ее средний показатель составит 7,3-8,3%, передает агентство Nation News. Глава регулятора Эльвира Набиуллина предупредила, что этот показатель не вернется к нейтральному диапазону до середины 2023 года.

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