Названы лучшие для жизни пенсионеров районы Москвы

На пенсии лучше жить в центре Москвы, а не в новых районах, пришли к выводу эксперты IT-компании Realiste, пишет «Лента.ру».

Специалисты провели исследование, разделив столицу на 89 условных районов. Каждому присвоили индекс, основываясь на ряде критериев, в числе которых количество парков, больниц, остановок общественного транспорта, магазинов и доступность метро.

В первую десятку вошли центральные районы города. Новые районы, наоборот, не смогли набрать высокий рейтинг.

Наиболее подходящим для комфортной жизни пенсионеров, по версии исследователей, стал район у станции метро «Театральная». Эксперты учли наличие транспортной инфраструктуры, прогулочных зон и магазинов.

В тройку лидеров также вошли районы у станции метро «Таганская» и кинотеатра «Иллюзион». У «Таганской» исследователи отметили транспортную доступность, а у «Иллюзиона» много медучреждений и парков.