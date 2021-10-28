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Названы лучшие для жизни пенсионеров районы Москвы

Елена Прошина
36 минут назад

На пенсии лучше жить в центре Москвы, а не в новых районах, пришли к выводу эксперты IT-компании Realiste, пишет «Лента.ру».

Названы лучшие для жизни пенсионеров районы Москвы
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Специалисты провели исследование, разделив столицу на 89 условных районов. Каждому присвоили индекс, основываясь на ряде критериев, в числе которых количество парков, больниц, остановок общественного транспорта, магазинов и доступность метро.

В первую десятку вошли центральные районы города. Новые районы, наоборот, не смогли набрать высокий рейтинг.

Наиболее подходящим для комфортной жизни пенсионеров, по версии исследователей, стал район у станции метро «Театральная». Эксперты учли наличие транспортной инфраструктуры, прогулочных зон и магазинов.

В тройку лидеров также вошли районы у станции метро «Таганская» и кинотеатра «Иллюзион». У «Таганской» исследователи отметили транспортную доступность, а у «Иллюзиона» много медучреждений и парков.

На четвертом месте район между станциями метро «Арбатская» и «Кропоткинская», где в достаточном количестве есть все элементы инфраструктур. Замыкает пятерку рейтинга район от станций метро «Чеховская» до «Тверской», который продемонстрировал относительно высокие показатели по всем критериям.

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