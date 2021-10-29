Россияне скупают элитное жилье в Лондоне

Спрос россиян на покупку элитного жилья в Лондоне по итогам летних месяцев увеличился на 25% по сравнению с тем же периодом 2019 года. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на исследование Knight Frank.

Динамика связана с отложенным спросом, который возник после сокращения числа сделок на фоне «Брексита», заявила региональный директор департамента зарубежной недвижимости Knight Frank Марина Шалаева. По ее словам, чаще всего граждане России совершают сделки с элитной недвижимостью Лондона в сегменте выше £2 млн.

В Tranio отметили, что объем трансграничных переводов в Великобританию из России за первые два квартала составил более $1,4 млрд, что равно показателю за весь 2019 год. Директор департамента продаж зарубежной недвижимости Savills Юлия Овчинникова отметила рекордно низкие банковские ставки и высокие инфляционные ожидания, эти факторы тоже стимулируют рост спроса. По ее словам, обеспеченные россияне делают выбор в пользу новостроек в центре Лондона. Высокий спрос наблюдается на районы, прошедшие реконструкцию, — окрестности вокзала King`s Cross и Bayswater к северу от Гайд-парка.

В Savills считают, что в перспективе пяти лет стоимость жилья и арендные ставки на премиальном рынке Лондона повысятся на 21,5%. В Knight Frank также прогнозируют динамику в диапазоне 20–25%.