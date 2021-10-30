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Названы имеющие право на получение бесплатного жилья категории россиян

Lenta.ru
1 час назад

На получение жилья от государства в России могут претендовать сотрудники силовых ведомств, судьи, учителя, медики и ряд госслужащих. Об этом рассказала РИА Новости член Ассоциации юристов России Мария Спиридонова.

Кто имеет право на получениие бесплатного жилья в РФ
Фото: UnsplashUnsplash

По ее словам, для того, чтобы получить бесплатное жилье или субсидию на него, необходимо соответствовать установленным законодательством требованиям. Например, право на субсидию на приобретение жилья имеют врачи и учителя в рамках программ «Земский доктор» и «Земский учитель». В соответствии с условиями программ, специалисты могут получить до двух миллионов рублей на данные цели, однако при условии работы в сельской местности. В частности, врач получает два миллиона рублей в случае заключения контракта на работу на Дальнем Востоке, Крайнем Севере, Арктической зоне. Спиридонова подчеркнула, что перечень должностей, имеющих право на данные выплаты, определяют власти регионов. Кроме того, в разных субъектах к участникам данных программ могут быть предъявлены дополнительные требования.

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Работники следственного комитета и судебной системы имеют право на получение жилья только при условии, если они проработали минимум десять лет. Сотрудники полиции, МЧС, ФСБ, ФСО, Росгвардии и прокуратуры также могут рассчитывать на получение бесплатных квадратных метров, если у них нет своего дома или он признан аварийным, добавила она. Также служебное или собственное жилье или субсидию на его приобретение могут получить депутаты, сотрудники налоговой, таможни и других государственных органов, если нуждаются в нем.

Управляющий директор сети офисов «Миэль» Юлия Антясова добавила, что еще одной категорией, имеющей право на получение жилья, являются военнослужащие: для них предусмотрена программа военной ипотеки. Также им могут выдать квартиры из специальных фондов.

Ранее президент Фонда «Институт экономики города» Надежда Косарева сообщила, что в 2021 году насчитывается около 140 категорий россиян, которые имеют право на получение бесплатного жилья от государства. При этом самой массовой категорией являются так называемые очередники, которые встают на учет в муниципалитетах.

Недвижимость,Мария Спиридонова,Надежда Косарева,Росгвардия,Миэль,Федеральная служба охраны,ФСБ,Генпрокуратура РФ,МЧС,СКР,РИА Новости,
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