Кто имеет право на получениие бесплатного жилья в РФ

На получение жилья от государства в России могут претендовать сотрудники силовых ведомств, судьи, учителя, медики и ряд госслужащих. Об этом рассказала РИА Новости член Ассоциации юристов России Мария Спиридонова.

Фото: Unsplash Unsplash

По ее словам, для того, чтобы получить бесплатное жилье или субсидию на него, необходимо соответствовать установленным законодательством требованиям. Например, право на субсидию на приобретение жилья имеют врачи и учителя в рамках программ «Земский доктор» и «Земский учитель». В соответствии с условиями программ, специалисты могут получить до двух миллионов рублей на данные цели, однако при условии работы в сельской местности. В частности, врач получает два миллиона рублей в случае заключения контракта на работу на Дальнем Востоке, Крайнем Севере, Арктической зоне. Спиридонова подчеркнула, что перечень должностей, имеющих право на данные выплаты, определяют власти регионов. Кроме того, в разных субъектах к участникам данных программ могут быть предъявлены дополнительные требования.

Видео дня

Работники следственного комитета и судебной системы имеют право на получение жилья только при условии, если они проработали минимум десять лет. Сотрудники полиции, МЧС, ФСБ, ФСО, Росгвардии и прокуратуры также могут рассчитывать на получение бесплатных квадратных метров, если у них нет своего дома или он признан аварийным, добавила она. Также служебное или собственное жилье или субсидию на его приобретение могут получить депутаты, сотрудники налоговой, таможни и других государственных органов, если нуждаются в нем.

Управляющий директор сети офисов «Миэль» Юлия Антясова добавила, что еще одной категорией, имеющей право на получение жилья, являются военнослужащие: для них предусмотрена программа военной ипотеки. Также им могут выдать квартиры из специальных фондов.