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Кому в России положено бесплатное жилье

Елена Прошина
48 минут назад

Член Ассоциации юристов России Мария Спиридонова перечислила категории граждан, которые могут претендовать на получение бесплатного жилья. Ее слова приводит РИА «Новости».

Кому в России положено бесплатное жилье
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Депутаты, сотрудники налоговой, таможни и других госорганов вправе рассчитывать на служебное или собственное жилье. Госслужащий может один раз за весь период гражданской службы получить субсидию, чтобы купить жилье, но только если в нем нуждается», - сообщила Спиридонова.

При этом она уточнила, что при получении такой помощи от государства учитывается не должность работника, а непрерывный стаж его работы.

По словам Спиридоновой, получить субсидию на приобретение квартиры или дома могут также врачи и учителя, участвующие в программах «Земский доктор» и «Земский учитель». По этим программам специалист может получить до 2 миллионов рублей.

Она напомнила, что врач для получения двух миллионов обязан проработать на селе не менее пяти лет. Фельдшеру за этот же срок работы полагается 1 миллион рублей. Этот порядок распространяется на медиков, работающих на Дальнем Востоке, Крайнем Севере и в Арктике.

1,5 миллиона рублей для врача и 0,75 миллиона рублей для фельдшера на покупку жилья предусмотрено, если те трудятся в труднодоступной местности, определенной местными властями. По 1 миллиону рублей врачу и 0,5 миллиона рублей фельдшеру полагается тогда, когда они выполняют свои обязанности в иных местностях.

Управляющий директор сети офисов «Миэль» Юлия Антясова напомнила, что военнослужащие также могут претендовать на получение бесплатного жилья. Они имеют возможность стать участниками программы военной ипотеки. Им также иногда выделяют квартиры из государственных фондов. По ее словам, как правило, таких военных заселяют в уже давно построенное жилье либо в новостройки за пределами МКАД.

Она напомнила, что медикам, трудившимся в красной зоне во время первой волны COVID-19, также выдавали сертификаты на покупку жилья.

Недвижимость,Мария Спиридонова,Миэль,РИА Новости,
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