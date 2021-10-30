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Особняк Джабраилова в Москве выставили на продажу за миллиард рублей

Майк Габриелян
1 час назад

Московский особняк бизнесмена Умара Джабраилова выставили на продажу, оценив в 1,2 миллиарда рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Особняк Джабраилова выставили на продажу за ₽1 млрд
Фото: TelegramTelegram

Здание находится в Крылатском, проектировали его специалисты итальянского бюро Sawaya & Moroni. Площадь дома с гранитными пантерами на входе - 1000 квадратных метров, рядом участок в два гектара, собственный причал.

Сообщается, что жильё выставлено на продажу под апарт-отель.

Стрельба в отеле: вынесен приговор Джабраилову

Формально дом не принадлежит Джабраилову с 2015 года. Однако СМИ заметили, что Джабраилов фотографировался в этом доме для журналов и после 2015 года. По документам хозяином здания является бизнесмен Сардал Умалатов.

Ранее Джабраилов заявил в полицию о пропаже ружья.

Недвижимость,Умар Джабраилов,
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