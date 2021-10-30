Особняк Джабраилова выставили на продажу за ₽1 млрд

Московский особняк бизнесмена Умара Джабраилова выставили на продажу, оценив в 1,2 миллиарда рублей. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Фото: Telegram Telegram

Здание находится в Крылатском, проектировали его специалисты итальянского бюро Sawaya & Moroni. Площадь дома с гранитными пантерами на входе - 1000 квадратных метров, рядом участок в два гектара, собственный причал.

Сообщается, что жильё выставлено на продажу под апарт-отель.

Формально дом не принадлежит Джабраилову с 2015 года. Однако СМИ заметили, что Джабраилов фотографировался в этом доме для журналов и после 2015 года. По документам хозяином здания является бизнесмен Сардал Умалатов.