Банки подготовят новую льготную ипотеку

Крупнейшие банки стали запускать льготную «зеленую» ипотеку. Первым это сделал ВТБ, сейчас такой же проект готовят в Сбербанке и Газпромбанке. Приобретенная по этим программам недвижимость должна обладать высоким классом энергетической эффективности, а инфраструктура и технический процесс строительства — соответствовать нормам экологии. Об этом пишут «Известия».

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По информации издания, ВТБ запустил экоипотеку в сентябре этого года. Банк предлагает дисконт до 1,6 п.п. к базовой ипотечной ставке, если клиент приобретет недвижимость с классом энергоэффективности «А++».

Как отмечается в статье, Альфа-банк, ПСБ, ДОМ.РФ и Росбанк тоже рассматривают возможность запуска льготной «зеленой» ипотеки, так как видят в этом рынке потенциал. Но реализация подобной программы будет возможна только после утверждения общих стандартов экостроительства, и сейчас они в стадии разработки. Как заявил Евгений Шитиков, директор розничных продуктов банка ДОМ.РФ, поддержка со стороны государства могла бы значительно увеличить спрос на экоипотеку.