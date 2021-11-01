Эксперты спрогнозировали рост цен на жилье

Портал Life рассказал о парадоксальной ситуации, сложившейся на российском рынке недвижимости: Центробанк повысил ключевую ставку, но ставки по ипотеке не потянулись за ней, а, наоборот, продолжили снижение. Опрошенные изданием эксперты считают, что это временное явление, и советуют покупать жилье уже сейчас - цены вряд ли будут падать.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Центробанк 22 октября повысил ключевую ставку сразу на 0,75 процентного пункта, до 7,5 процента. Регулятор решил ужесточить свою политику на фоне разгона инфляции. Однако это не помешало банкам предлагать выгодные ипотечные программы.

Видео дня

Глава аналитического центра «ИНКОМ-Недвижимость» Дмитрий Таганов заявил, что это возможно благодаря субсидированию ставок по ипотеке девелоперскими компаниями и банками.

«Им нужно удержать начавший снижаться спрос на квартиры в новостройках. Застройщики смогли накопить серьезный финансовый ресурс за время действия программы льготной ипотеки. Сейчас у них есть возможность субсидировать ставки», - объяснил он.

Но иногда низкие ставки в рекламе оказываются хитрым ходом: к примеру, банк заявляет об ипотеке по ставке от восьми процентов годовых, а в итоге она может быть равна 9 - 11 процентам, предупредили эксперты.

Специалист по рынку недвижимости Алексей Кричевский отметил, что ставки по ипотеке могут меняться через полторы-две недели после изменения ключевой ставки ЦБ. По его мнению, рост ставок все еще возможен в ближайшие дни.

Таганов добавил, что аналитики ожидают медленного роста цен на жилье в новостройках до конца года.

«Это объясняется хоть и замедляющимся, но не остановившимся спросом и увеличением ключевой ставки ЦБ. Покупатели стараются успеть приобрести квартиру до очередного ее повышения», - подчеркнул он.

Директор по продажам ГК «Гранель» Сергей Нюхалов посоветовал не откладывать покупку недвижимости, если квартира нужна для улучшения жилищных условий.