Остаться без денег и жилья: минусы покупки недвижимости за наличку

Покупатели недвижимости, выбирая при совершении сделки оплату наличными, рискуют остаться и без денег, и без квадратных метров. Есть риски и у продавцов, заявили опрошенные РИА Новости эксперты.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Директор офиса продаж вторичной недвижимости Est-a-Tet Юлия Дымова привела в качестве примера рискованной сделки покупку объекта, находящегося под залогом в банке.

«Та сумма, которая осталась в виде долга перед банком, может передаваться наличными при сделке. Часть банков позволяет сделать это через два аккредитива, часть банков допускает передачу наличных», - пояснила она.

В случае такой покупки есть риск, что продавец умрет и имущество попадет в общую наследственную массу.

«В соответствии с законодательством им можно будет распоряжаться только через полгода, а это чревато судебными спорами по возвращению денег либо получению имущества. Чтобы избежать такого риска, можно заключить так называемый законченный договор – деньги в обмен на имущество», - пояснила Дымова.

При этом при сделке с использованием наличных денег рискует не только покупатель, но и продавец, так как он может получить за недвижимость фальшивые купюры. Для минимизации таких рисков юрист адвокатской конторы «Бородин и Партнеры» Полина Глотова посоветовала настоять на передаче наличных в банке - чтобы покупатель снимал деньги при продавце.

«Более того, обязательным действием в таком случае является составление расписки в получении денежных средств», - заметила Глотова.