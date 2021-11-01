Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+11° в 
USD 71.09EUR 82.17BRENT 85.07
Войти в почту

Остаться без денег и жилья: минусы покупки недвижимости за наличку

Алиса Селезнёва
20 минут назад

Покупатели недвижимости, выбирая при совершении сделки оплату наличными, рискуют остаться и без денег, и без квадратных метров. Есть риски и у продавцов, заявили опрошенные РИА Новости эксперты.

Остаться без денег и жилья: минусы покупки недвижимости за наличку
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Директор офиса продаж вторичной недвижимости Est-a-Tet Юлия Дымова привела в качестве примера рискованной сделки покупку объекта, находящегося под залогом в банке.

«Та сумма, которая осталась в виде долга перед банком, может передаваться наличными при сделке. Часть банков позволяет сделать это через два аккредитива, часть банков допускает передачу наличных», - пояснила она.

В случае такой покупки есть риск, что продавец умрет и имущество попадет в общую наследственную массу.

«В соответствии с законодательством им можно будет распоряжаться только через полгода, а это чревато судебными спорами по возвращению денег либо получению имущества. Чтобы избежать такого риска, можно заключить так называемый законченный договор – деньги в обмен на имущество», - пояснила Дымова.

При этом при сделке с использованием наличных денег рискует не только покупатель, но и продавец, так как он может получить за недвижимость фальшивые купюры. Для минимизации таких рисков юрист адвокатской конторы «Бородин и Партнеры» Полина Глотова посоветовала настоять на передаче наличных в банке - чтобы покупатель снимал деньги при продавце.

«Более того, обязательным действием в таком случае является составление расписки в получении денежных средств», - заметила Глотова.

Ранее портал Life рассказал о парадоксальной ситуации, сложившейся на российском рынке недвижимости: Центробанк повысил ключевую ставку, но ставки по ипотеке не потянулись за ней, а, наоборот, продолжили снижение. Опрошенные изданием эксперты считают, что это временное явление, и советуют покупать жилье уже сейчас - цены вряд ли будут падать.

Недвижимость,Центральный банк России,РИА Новости,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители