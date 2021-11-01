Цены на квартиры в Москве признали завышенными

Ажиотаж на московском рынке жилья закончился, спрос почти не растет, но вторичные квартиры продолжают дорожать, говорится в материалах аналитического центра «Индикаторы рынка недвижимости» (ИРН), имеющихся в распоряжении «Ленты.ру».

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Аналитики признают, что рост цен на «вторичку» практически виртуальный: стоимость конкретных квартир не меняется, но средние цены увеличиваются из-за того, что нормально оцененные предложения быстро разбирают, а свежие квартиры выставляются, как правило, по завышенным ценам.

По данным ИРН, в октябре 2021 года вторичное жилье в Москве подорожало в среднем на 1,3 процента, до 239 тысячи рублей за квадратный метр. В долларах «квадрат» вырос в цене на три процента, до 3,33 тысячи.

«Дорожают в основном края рынка — панель, как старая, так и современная, и современный монолит-кирпич, который в предыдущие месяцы был аутсайдером, — отмечают специалисты. — Все остальные типы жилья даже не дотянули до средних по рынку показателей».

В октябре быстрее всего квартиры дорожали в районах за МКАД и в Юго-Восточном округе, указывают в ИРН. На третьем месте по темпам роста цен наряду с демократичным Южным округом оказались престижные Западный и Северо-Западный округа, где сосредоточено значительное число предложений жилья бизнес-класса.