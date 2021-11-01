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Цены на квартиры в Москве признали завышенными

Lenta.ru
44 минуты назад

Ажиотаж на московском рынке жилья закончился, спрос почти не растет, но вторичные квартиры продолжают дорожать, говорится в материалах аналитического центра «Индикаторы рынка недвижимости» (ИРН), имеющихся в распоряжении «Ленты.ру».

Цены на квартиры в Москве признали завышенными
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Аналитики признают, что рост цен на «вторичку» практически виртуальный: стоимость конкретных квартир не меняется, но средние цены увеличиваются из-за того, что нормально оцененные предложения быстро разбирают, а свежие квартиры выставляются, как правило, по завышенным ценам.

По данным ИРН, в октябре 2021 года вторичное жилье в Москве подорожало в среднем на 1,3 процента, до 239 тысячи рублей за квадратный метр. В долларах «квадрат» вырос в цене на три процента, до 3,33 тысячи.

«Дорожают в основном края рынка — панель, как старая, так и современная, и современный монолит-кирпич, который в предыдущие месяцы был аутсайдером, — отмечают специалисты. — Все остальные типы жилья даже не дотянули до средних по рынку показателей».

В октябре быстрее всего квартиры дорожали в районах за МКАД и в Юго-Восточном округе, указывают в ИРН. На третьем месте по темпам роста цен наряду с демократичным Южным округом оказались престижные Западный и Северо-Западный округа, где сосредоточено значительное число предложений жилья бизнес-класса.

Ранее стало известно, что с начала 2021 года квартиры в московских новостройках (без учета проектов на присоединенных территориях и в Зеленограде) подорожали на 21 процент, с 15,5 миллиона до 19 миллионов рублей в среднем. В октябре средняя стоимость «однушки» в старых границах столицы составила 11,5 миллиона рублей, «двушки» — 18 миллионов, «трешки» — 25 миллионов рублей.

Недвижимость,Lenta.ru,
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