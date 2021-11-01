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Центробанк спрогнозировал скорую стабилизацию цен на недвижимость

Елена Прошина
39 минут назад

Развитие ипотечного рынка в скором времени приведет к стабилизации цен на недвижимость в России. Об этом говорится в докладе Центрального банка РФ о денежно-кредитной политике.

Центробанк спрогнозировал скорую стабилизацию цен на недвижимость
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

«В ближайшие месяцы можно ожидать дальнейшего медленного сокращения спроса на ипотечные кредиты и недвижимость вплоть до достижения такого уровня, при котором спрос, финансируемый за счет ипотечных кредитов, будет соразмерен возможностям застройщиков наращивать предложение жилой недвижимости. Такое развитие ипотечного рынка, способствуя росту строительства и повышению доступности жилья, не будет создавать рисков избыточного роста цен на жилье, чрезмерной закредитованности населения и ухудшения качества банковских активов», — сказано в отчете ЦБ.

В докладе также отмечается, что «низкий уровень названных рисков поспособствует дальнейшей успешной реализации политики инфляционного таргетирования, постепенному заякориванию инфляционных ожиданий и росту доступности заемного финансирования и для заемщиков по ипотечным кредитам, и для компаний-застройщиков».

Ранее «Известия» со ссылкой на главу Минстроя России сообщали, что цены на жилье в стране стабилизируются приблизительно к середине 2022 года.

Недвижимость,Минстрой,Центральный банк России,газета "Известия",
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