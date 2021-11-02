Москве предрекли обвал цен на квартиры

Сокращение спроса на строящееся жилье в Москве может привести к снижению стоимости квадратных метров в столице в перспективе двух лет, полагают экономисты. Участники рынка при этом надеются удержать текущий уровень цен, пишет «Коммерсантъ».

Фото: РИА Новости РИА Новости

По прогнозу компании «Ингосстрах-инвестиции», стоимость первичного жилья в Москве может обвалиться на 15–20 процентов к концу 2022-го — началу 2023 года за счет увеличения объемов предложения. Высокие темпы продаж квартир в новостройках до сих пор обеспечивал инвестиционный спрос, указывают эксперты, но активность таких покупателей будет снижаться из-за повышения ключевой ставки Центробанка, спровоцировавшего удорожание ипотеки и рост привлекательности других продуктов (например, облигаций).

Снижение инвестиционной привлекательности недвижимости побудит часть инвесторов выставить жилье на продажу, что создаст дополнительное давление на его стоимость, предрекают аналитики. Но участники рынка — девелоперы и риелторы — полагают, что Москве все же удастся избежать критического падения спроса на недвижимость.