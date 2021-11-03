Россияне начали активно скупать жилье

После того как в России объявили длинные выходные, граждане начали активно покупать недвижимость. За последнюю неделю спрос на новостройки увеличился на 39%, на «вторичку» — на 11,9%, пишут «Известия» со ссылкой на участников рынка недвижимости.

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Те, кто боится затяжного локдауна и растущей инфляции, решили вложиться в недвижимость, рассказал руководитель центра новостроек федеральной компании «Этажи» Сергей Зайцев. Граждане опасаются ухудшения эпидситуации и дальнейшего роста ключевой ставки ЦБ, тогда одобрение ипотеки встанет под вопрос, добавил он.

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В ближайшем будущем, вероятно, банки будут с осторожностью одобрять кредиты людям, которые работают в проблемных с точки зрения ограничений отраслях экономики, предположил управляющий партнер «ВекторСтройФинанс» Андрей Колочинский. Это касается сотрудников сферы развлечений и досуга, ресторанного бизнеса, индустрии красоты.

Из-за перевода многих процессов в онлайн высокая активность на рынке недвижимости была зафиксирована и в первые дни ограничений, указал Зайцев. Такого не наблюдалось в марте 2020 года.

Заместитель генерального директора компании «ПроГород» группы ВЭБ.РФ Алексей Ионов подтвердил рост спроса на квартиры в конце октября-начале ноября. Прежде всего это связано с повышением ключевой ставки ЦБ 22 октября с 6,75% до 7,5%. По его словам, покупатели стремятся взять ипотечный кредит по максимально выгодным условиям перед пересмотром ставок в банках. Также на активизацию спроса повлиял инфляционный прогноз Банка России, указал Ионов.

«Развитие ситуации на рынке новостроек будет зависеть от того, на какой срок вводятся ограничения. Если нерабочие дни продлятся до 7 ноября, то общие тенденции принципиально не изменятся. Спрос на жилье сохранится, и возрастающий тренд продолжится», — отмечает заместитель директора по продажам ГК «Гранель» Сергей Нюхалов.

Стоимость первичного жилья в Москве может увеличиться в пределах 5% до конца года, если власти не введут длительный локдаун, считает управляющий партнер «ВекторСтройФинанс» Андрей Колочинский. Зайцев прогнозирует рост на 3–5% в крупных городах страны.

В перспективе ожидается замедление индексации цен, прогнозирует руководитель «Циан.Аналитика» Алексей Попов.

Квартиры в новостройках продолжат дорожать, динамика будет зависеть от соотношения спроса и предложения на рынке, а также цен ипотечных займов, считает коммерческий директор Optima Development Дмитрий Голев.