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В Болгарии бесплатно раздают землю, чтобы остановить отток людей

Газета.Ru
1 час назад

Болгарский Свиленград раздаст пустые участки земли под строительство недвижимости и недостроенные дома, чтобы избавиться от оттока населения, тем самым привлекая новых жителей. Об этом сообщает портал TheMayor.EU.

В Болгарии бесплатно раздают землю, чтобы остановить отток людей
Фото: PixabayPixabay

На сегодняшний день население в Болгарии сокращается быстрее, чем во многих странах мира. Так, в городке Свиленград в начале XXI века проживало более 19 тыс. человек. Однако сейчас там живет не более 16 тыс. Поэтому новая социальная программа рассчитана на молодые семьи и начинающих специалистов.

Этой мерой местные власти хотят справиться с оттоком населения, отмечает издание. Еще одна цель, которую преследуют власти городка, так это увеличение предложения на рынке недвижимости. Бесплатно получить землю смогут те, кто проживает в ненадлежащих условиях и не имеет собственного жилья.

По сообщению портала, кроме площадки под строительство, будущие жители получат пакет документов со всеми необходимыми разрешениями и утвержденным архитектурным планом, чтобы как можно быстрее приступить к постройке жилья.

Первый этап программы включает в себя раздачу восьми участков. Если же инициатива окажется успешной, то ее будут расширять. Ранее сообщалось, что после объявления длинных выходных российские граждане принялись активно скупать недвижимость. Так, за последнюю неделю спрос на новостройки вырос на 39%, а на вторичное жилье — на 11,9%.

Недвижимость,
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