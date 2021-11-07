Растущие ставки по ипотеке замедлили рост цен на вторичку

Продавцы вторичного жилья в России отреагировали на повышение ипотечных ставок. Аналитики отметили, что динамика роста ещё присутствует, но уже не так выраженно. Об этом сообщил «Коммерсант». Средняя стоимость вторичной недвижимости в 16 крупнейших российских городах России на начало ноября составила 92 700 рублей за 1 кв. м. Это на 0,9% больше значений октября, в годовом выражении рост составил 15,3%.

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В «Этажах» привели похожие цифры. Среднюю стоимость вторички в стране аналитики оценили в 79 100 рублей за 1 кв. м. За месяц этот показатель вырос на 1,6%, за год — почти на 22%.

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За месяц больше всего вторичное жильё традиционно подорожало в Краснодаре. Средняя стоимость недвижимости в городе выросла на 4,1% и составила 86 600 рублей за 1 кв. м. На втором месте — Новосибирск, где аналогичная динамика оценивается в 1,4%, до 76 500 рублей за 1 кв. м. Месяцем ранее в лидерах по росту цен на вторичку был ещё и Саратов.

Единственным крупным городом, продемонстрировавшим снижение средней стоимости вторичного жилья стал Волгоград. Показатель сократился на 0,2%, до 57 800 рублей за 1 кв. м. В «Этажах» небольшую отрицательную динамику заметили в Ханты-Мансийске.

В Москве вторичка в ноябре стоит в среднем 261 400 рублей за 1 кв. м. Относительно октября это значение выросло на 0,7%, а за год — на 10,8%. Такую же динамику в Санкт-Петербурге в «Авито недвижимости» оценили в 2% и 29% соответственно (до 173 900 рублей) за 1 кв. м.

Специалисты пояснили, что продавцы вторичной недвижимости в целом стали реже повышать её стоимость, опасаясь потерять потенциальных покупателей. Всему виной рост стоимости ипотечного кредитования. По словам руководителя аналитического центра «Циан» Алексея Попова, «сейчас практически исчез разрыв между стоимостью новинок и среднерыночным показателем».

Этот тренд Попов назвал признаком стабилизации. Он объяснил, что традиционно только вышедшее на рынок жильё стоит дороже, до средних значений продавцы снижают цену постепенно. В итоге вторичный рынок выглядит для покупателей более привлекательно, чем первичный.