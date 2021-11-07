Риелтор назвал россиянам способ облегчения ипотеки

Россияне, которые трудоустроены официально, могут обратиться к своему работодателю за налоговым вычетом для досрочного погашения ипотечного кредита. Такой способ облегчения выплат по ипотеке назвал генеральный директор Российской гильдии риелторов, руководитель службы контроля качества «Релайт-Недвижимость» Константин Барсуков, его слова приводит URA.RU.

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Он отметил, что после подачи заявления о налоговом вычете, зарплата будет выплачиваться вместе с НДФЛ.

«С точки зрения погашения ипотечного кредита это оптимальная вещь, потому что вы тогда можете сразу эту сумму направлять на досрочное погашение, тем самым уменьшая ипотечную нагрузку», — объяснил риелтор.

По его словам, для получения налогового вычета понадобится только справка от налоговой, которую нужно предоставить на работе.