Россиян предупредили о хитрой схеме отъема жилья

В Федеральной нотариальной палате (ФНП) «Известиям» рассказали о самой популярной уловке, которую мошенники используют, чтобы отобрать квартиры у россиян. Чаще всего преступники пользуются поддельными паспортами.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Так, в Кемеровской области жилья лишился бывший воспитанник детского дома, потерявший паспорт, а в Санкт-Петербурге накануне Дня Победы по поддельному паспорту продали квартиру 89-летней блокадницы. По данным ФНП, только в Санкт-Петербурге ежегодно фиксируют до 400 подобных преступлений.

В Липецке мужчина обнаружил, что мошенники продали доставшуюся ему в наследство от матери квартиру: они подделали паспорт женщины и «заключили» с ней сделку, хотя в действительности женщина умерла еще в 2010 году. В ФНП отметили, что ее документы не вызвали никаких подозрений у сотрудника МФЦ.

Юрист Артем Баранов ранее предупреждал о ситуациях, которые могут привести к лишению ипотечного жилья. Крайняя мера применяется в отношении заемщиков, которые вообще не вносят платежи по займу и на которых не подействовали «внесудебные методы».

На ситуацию могут повлиять условия договора с банком и установленная им штрафная неустойка. Баранов подчеркнул, что «при грамотном юридическом основании» неустойку можно снизить в суде по ходатайству должника.

Юрист Владимир Шалаев предупреждал, что в некоторых случаях должник может лишиться единственной принадлежащей ему квартиры. Забрать могут жилье, заложенное банку, и незалоговое жилье, если суд решит, что должник пытался скрыть имущество.

Также жилье можно потерять в рамках банкротства, если его признают роскошным или будет доказано, что должник там не живет.